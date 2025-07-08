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08 июля 2025, 04:32 |
23
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 июля 2025, 04:32 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Во вторник, 8 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Германия (Ж) – Дания (Ж)

Ggbet 1.44 – 5.01 – 7.26

22:00 Польша (Ж) – Швеция (Ж)

Ggbet 12.30 – 6.03 – 1.28

22:00 Флуминенсе – Челси

Ggbet 5.51 – 3.86 – 1.71

ТЕННИС

17:00 Кэмерон Норри – Карлос Алькарас

Ggbet 14.30 – 1.05

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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