СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 8 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Германия (Ж) – Дания (Ж)
22:00 Польша (Ж) – Швеция (Ж)
22:00 Флуминенсе – Челси
ТЕННИС
17:00 Кэмерон Норри – Карлос Алькарас
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