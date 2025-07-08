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Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 03:48 | Обновлено 08 июля 2025, 03:55
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0

Металлист 1925 – Карабах – 5:4. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча

Украинские команды продолжают готовиться к новому сезону

08 июля 2025, 03:48 | Обновлено 08 июля 2025, 03:55
19
0
Металлист 1925 – Карабах – 5:4. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча
Металіст 1925

Харьковский Металлист 1925 года провел очередной матч под чах летних учебно-тренировочных сборов в Австрии.

7 июля в 18:30 встретились Металлист 1925 Харьков и Карабах Агдам из Азербайджана.

Команды договорились сыграть четыре тайма по 30 минут.

В итоге команды провели матч в очень открытом стиле. Забито было 9 мячей, а победу праздновал украинский коллектив со счетом 5:4.

Товарищеский матч (4 тайма по 30 минут)

7 июля. Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзе (Австрия), стадион Sportplatz St. Ульрих

Металлист 1925 (Украина) – Карабах (Азербайджан) – 5:4

Голы: Рашица, 11, Панченко, 26, Шабанов, 40, Гаджиев, 71, Ари Моура, 82 (пен) – Ахундзаде, 3, 13, Кащук, 96, Аддай, 114 (пен)

Видео голов и обзор матча

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Источник: Левый Берег подпишет двух футболистов из Миная
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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