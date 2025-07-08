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Украина. Первая лига
08 июля 2025, 02:45 | Обновлено 08 июля 2025, 02:59
122
0

ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось игроками с опытом выступлений в УПЛ

Иван Пономаренко и Евгений Корохов будут играть в Хмельницке

08 июля 2025, 02:45 | Обновлено 08 июля 2025, 02:59
122
0
ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось игроками с опытом выступлений в УПЛ
Буковина. Иван Пономаренко

Защитник Евгений Корохов и голкипер Иван Пономаренко стали игроками перволигового "Подолья".

Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Хмельницкого.

Корохов – питомец запорожского «Металлурга». На молодежном уровне Евгений выступал за донецкий "Шахтер" и луганскую "Зарю".

В сезоне 2020/21 Евгений Корохов уже выступал за «Подолье» и помог команде повыситься в классе из Второй лиги.

Также выступал за киевскую Оболонь, а последним клубом Корохова была Виктория.

Иван Пономаренко – воспитанник ФК «Днепр». Также выступал за полтавскую "Ворсклу". Один сезон провел за границей в клубе Душанбе.

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Подолье Хмельницкий Первая лига Украины свободный агент трансферы Иван Пономаренко Евгений Корохов
Александр Сильченко Источник: ФК Подолье
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