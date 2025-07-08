ОФИЦИАЛЬНО. Подолье усилилось игроками с опытом выступлений в УПЛ
Иван Пономаренко и Евгений Корохов будут играть в Хмельницке
Защитник Евгений Корохов и голкипер Иван Пономаренко стали игроками перволигового "Подолья".
Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Хмельницкого.
Корохов – питомец запорожского «Металлурга». На молодежном уровне Евгений выступал за донецкий "Шахтер" и луганскую "Зарю".
В сезоне 2020/21 Евгений Корохов уже выступал за «Подолье» и помог команде повыситься в классе из Второй лиги.
Также выступал за киевскую Оболонь, а последним клубом Корохова была Виктория.
Иван Пономаренко – воспитанник ФК «Днепр». Также выступал за полтавскую "Ворсклу". Один сезон провел за границей в клубе Душанбе.
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