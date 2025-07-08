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Шотландия
08 июля 2025, 02:18 | Обновлено 08 июля 2025, 02:31
148
0

ФОТО. Украинский голкипер приступил к тренировкам в шотландском клубе

Евгений Кучеренко начал подготовку к новому сезону с Данди Юнайтед

08 июля 2025, 02:18 | Обновлено 08 июля 2025, 02:31
148
0
ФОТО. Украинский голкипер приступил к тренировкам в шотландском клубе
instagram.com

25-летний украинский голкипер Евгений Кучеренко начал тренировочный процесс в новом клубе – «Данди Юнайтед».

Соответствующие фотографии игрок опубликовал в социальных сетях.

Кучеренко присоединился к шотландскому клубу недавно.

За ЛНС Кучеренко выступал с 2024 года. В сезоне 2024/25 Евгений провел 29 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов, в восьми поединках отыграв на ноль.

Данди Юнайтед будет выступать в Лиге конференций.

Ранее стала известна сумма, которую «Данди Юнайтед» заплатил украинскому клубу за Кучеренко.

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Данди Юнайтед Евгений Кучеренко ЛНЗ Черкассы тренировка
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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