ФОТО. Украинский голкипер приступил к тренировкам в шотландском клубе

25-летний украинский голкипер Евгений Кучеренко начал тренировочный процесс в новом клубе – «Данди Юнайтед».

Соответствующие фотографии игрок опубликовал в социальных сетях.

Кучеренко присоединился к шотландскому клубу недавно.

За ЛНС Кучеренко выступал с 2024 года. В сезоне 2024/25 Евгений провел 29 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов, в восьми поединках отыграв на ноль.

Данди Юнайтед будет выступать в Лиге конференций.

Ранее стала известна сумма, которую «Данди Юнайтед» заплатил украинскому клубу за Кучеренко.