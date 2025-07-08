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Италия
08 июля 2025, 10:52 | Обновлено 08 июля 2025, 10:53
567
0

Наполи предложил более 50 миллионов евро за форварда гранда АПЛ

Дарвин Нуньес может покинуть «Ливерпуль»

08 июля 2025, 10:52 | Обновлено 08 июля 2025, 10:53
567
0
Наполи предложил более 50 миллионов евро за форварда гранда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Итальянский «Наполи» интересуется уругвайским нападающим английского «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, действующие чемпионы Италии предложили за 26-летнего футболиста 50 миллионов евро, а также еще 5 миллионов евро бонусами.

В сезоне 2024/25 Дарвин Нуньес провел 47 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее Дарвин Нуньес отреагировал на гибель Диогу Жоты.

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Дарвин Нуньес Наполи Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио
Дмитрий Вус Источник: Джанлука Ди Марцио
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