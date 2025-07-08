Наполи предложил более 50 миллионов евро за форварда гранда АПЛ
Дарвин Нуньес может покинуть «Ливерпуль»
Итальянский «Наполи» интересуется уругвайским нападающим английского «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, действующие чемпионы Италии предложили за 26-летнего футболиста 50 миллионов евро, а также еще 5 миллионов евро бонусами.
В сезоне 2024/25 Дарвин Нуньес провел 47 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее Дарвин Нуньес отреагировал на гибель Диогу Жоты.
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