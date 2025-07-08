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08 июля 2025, 00:46 |
162
0

ФОТО. Нападающий сборной Украины сфотографировался со звездой Голливуда

Роман Яремчук отдыхает в США и наслаждается жизнью

08 июля 2025, 00:46 |
162
0
ФОТО. Нападающий сборной Украины сфотографировался со звездой Голливуда
Instagram. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук оказался в центре забавной семейной мини-истории.

Во время прогулки с женой в США футболист случайно встретил голливудскую звезду — Марка Уолберга — и не упустил шанс сделать совместное фото с актером.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Снимок быстро разлетелся по соцсетям, но в подписи к нему супруга Яремчука, Кристина, поделилась своим разочарованием:

«Сфоткала мужа с голливудской звездой. А он меня — нет. Просто хочу, чтобы весь мир знал о моей боли. #разочарование #боль #страдание».

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фото Роман Яремчук lifestyle сборная Украины по футболу Олимпиакос Пирей
Максим Лапченко Источник: Instagram
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