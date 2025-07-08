ФОТО. Нападающий сборной Украины сфотографировался со звездой Голливуда
Роман Яремчук отдыхает в США и наслаждается жизнью
Форвард сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук оказался в центре забавной семейной мини-истории.
Во время прогулки с женой в США футболист случайно встретил голливудскую звезду — Марка Уолберга — и не упустил шанс сделать совместное фото с актером.
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Снимок быстро разлетелся по соцсетям, но в подписи к нему супруга Яремчука, Кристина, поделилась своим разочарованием:
«Сфоткала мужа с голливудской звездой. А он меня — нет. Просто хочу, чтобы весь мир знал о моей боли. #разочарование #боль #страдание».
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