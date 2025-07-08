Милевский тремя словами отреагировал на бразильскую технику Суркиса

7 июля 2025 года киевское «Динамо» в своих социальных сетях поделилось видео, на котором президент столичного клуба Игорь Суркис набивает мяч.

Болельщики в комментариях расхвалили технику известного бизнесмена, назвав ее «бразильской».

К фанатам в обсуждении видеоролика присоединился и бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский:

«Михайлович 😂😂 Творит вещи», – написал Милевский в комментариях.

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