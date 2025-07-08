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  4. Милевский тремя словами отреагировал на бразильскую технику Суркиса
Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 10:31 | Обновлено 08 июля 2025, 10:37
1621
0

Милевский тремя словами отреагировал на бразильскую технику Суркиса

Президент киевского «Динамо» впечатлил бывшего нападающего столичного клуба

08 июля 2025, 10:31 | Обновлено 08 июля 2025, 10:37
1621
0
Милевский тремя словами отреагировал на бразильскую технику Суркиса
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

7 июля 2025 года киевское «Динамо» в своих социальных сетях поделилось видео, на котором президент столичного клуба Игорь Суркис набивает мяч.

Болельщики в комментариях расхвалили технику известного бизнесмена, назвав ее «бразильской».

К фанатам в обсуждении видеоролика присоединился и бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский:

«Михайлович 😂😂 Творит вещи», – написал Милевский в комментариях.

Этот комментарий на данный момент является самым лайкнутым под публикацией и имеет 215 лайков.

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Динамо Киев Игорь Суркис видео чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Артем Милевский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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