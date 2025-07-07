Нико КОВАЧ: «Трава здесь не такая. Это поле для гольфа. Просто невероятно»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач после поражения от мадридского «Реала» (2:3) в четвертьфинале клубного чемпионата мира раскритиковал условия на стадионе MetLife в Нью-Джерси, где проходил матч.

«Это скорее поле для гольфа, чтобы бить мячик клюшкой. Оно очень короткое. Но это совсем не та трава, на которой мы привыкли играть в Бундеслиге или на двух других стадионах турнира».

Ранее «Боруссия» провела групповой матч также на MetLife, который примет полуфиналы и финал турнира, а также финал ЧМ-2026. Остальные встречи дортмундцы сыграли в Цинциннати на TQL Stadium и в Атланте на Mercedes-Benz Stadium.

Ковач также отметил, что качество полива газона было неудовлетворительным, а летняя жара только усугубляла ситуацию.

Нико Ковач: «Как вы видели, полив был недостаточным, я бы так сказал, потому что здесь нет соответствующих устройств для этого. Когда газон слишком сухой – это просто невероятно. Он липучий».

Температура на момент начала игры (16:00 по местному времени) составляла 30°C. Ожидается, что во время ЧМ-2026 в США температура будет аналогичной или еще выше, а большинство стадионов не имеют крыш или систем охлаждения.