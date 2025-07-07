Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нико КОВАЧ: «Трава здесь не такая. Это поле для гольфа. Просто невероятно»
Клубный чемпионат мира
07 июля 2025, 22:56 | Обновлено 07 июля 2025, 23:07
178
0

Нико КОВАЧ: «Трава здесь не такая. Это поле для гольфа. Просто невероятно»

Наставник Боруссии Дортмунд раскритиковал условия проведения клубного ЧМ

07 июля 2025, 22:56 | Обновлено 07 июля 2025, 23:07
178
0
Нико КОВАЧ: «Трава здесь не такая. Это поле для гольфа. Просто невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ніко Ковач

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач после поражения от мадридского «Реала» (2:3) в четвертьфинале клубного чемпионата мира раскритиковал условия на стадионе MetLife в Нью-Джерси, где проходил матч.

«Это скорее поле для гольфа, чтобы бить мячик клюшкой. Оно очень короткое. Но это совсем не та трава, на которой мы привыкли играть в Бундеслиге или на двух других стадионах турнира».

Ранее «Боруссия» провела групповой матч также на MetLife, который примет полуфиналы и финал турнира, а также финал ЧМ-2026. Остальные встречи дортмундцы сыграли в Цинциннати на TQL Stadium и в Атланте на Mercedes-Benz Stadium.

Ковач также отметил, что качество полива газона было неудовлетворительным, а летняя жара только усугубляла ситуацию.

Нико Ковач: «Как вы видели, полив был недостаточным, я бы так сказал, потому что здесь нет соответствующих устройств для этого. Когда газон слишком сухой – это просто невероятно. Он липучий».

Температура на момент начала игры (16:00 по местному времени) составляла 30°C. Ожидается, что во время ЧМ-2026 в США температура будет аналогичной или еще выше, а большинство стадионов не имеют крыш или систем охлаждения.

По теме:
Флуминенсе – Челси. Прогноз на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира
Доннарумма возглавляет вратарский рейтинг на КЧМ
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
ФИФА Боруссия Дортмунд Нико Ковач клубный чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: Associated Press
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 провел яркий матч с девятью голами
Футбол | 07 июля 2025, 21:04 7
Металлист 1925 провел яркий матч с девятью голами
Металлист 1925 провел яркий матч с девятью голами

Команда Бартуловича обыграла Карабах

Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Футбол | 07 июля 2025, 07:56 3
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»

Вратарь – об удалении Дина Хейсена

Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Футбол | 07.07.2025, 08:26
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 07.07.2025, 07:08
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Футбол | 07.07.2025, 22:30
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
05.07.2025, 23:12
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
07.07.2025, 04:03
Футбол
Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»
Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»
06.07.2025, 00:48
Бокс
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
07.07.2025, 06:50 2
Футбол
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
05.07.2025, 21:52 8
Теннис
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
07.07.2025, 09:14 3
Бокс
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
05.07.2025, 22:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем