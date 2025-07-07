ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги оформил первый летний трансфер

Футбольный клуб «Тростянец», который будет играть со следующего сезона во Второй лиге, официально оформил первый летний трансфер.

По информации пресс-службы, новым игроком клуба стал 25-летний полузащитник Сергей Мисержи.

Предыдущий сезон Сергей провел в составе коллектива «Горняк-Спорт», за который отбежал 19 матчей (один гол и ассист).

На протяжении своей карьеры Мисержи представлял цвета «Ингульца» и «Подолья».