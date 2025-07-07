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Украина. Вторая лига
07 июля 2025, 22:58 | Обновлено 07 июля 2025, 23:00
244
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги оформил первый летний трансфер

«Тростянец» подписал полузащитника Сергея Мисержи

07 июля 2025, 22:58 | Обновлено 07 июля 2025, 23:00
244
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги оформил первый летний трансфер
ФК Горняк-Спорт. Сергей Мисержи

Футбольный клуб «Тростянец», который будет играть со следующего сезона во Второй лиге, официально оформил первый летний трансфер.

По информации пресс-службы, новым игроком клуба стал 25-летний полузащитник Сергей Мисержи.

Предыдущий сезон Сергей провел в составе коллектива «Горняк-Спорт», за который отбежал 19 матчей (один гол и ассист).

На протяжении своей карьеры Мисержи представлял цвета «Ингульца» и «Подолья».

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Тростянец Вторая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт
Андрей Витренко Источник: ФК Тростянец
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