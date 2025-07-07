Украина. Вторая лига07 июля 2025, 22:58 | Обновлено 07 июля 2025, 23:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги оформил первый летний трансфер
«Тростянец» подписал полузащитника Сергея Мисержи
07 июля 2025, 22:58 | Обновлено 07 июля 2025, 23:00
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Футбольный клуб «Тростянец», который будет играть со следующего сезона во Второй лиге, официально оформил первый летний трансфер.
По информации пресс-службы, новым игроком клуба стал 25-летний полузащитник Сергей Мисержи.
Предыдущий сезон Сергей провел в составе коллектива «Горняк-Спорт», за который отбежал 19 матчей (один гол и ассист).
На протяжении своей карьеры Мисержи представлял цвета «Ингульца» и «Подолья».
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