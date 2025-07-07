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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 20:54 |
1734
1

Цифры удивят. Источник назвал убытки Динамо и Шахтера в 2024 году

Украинские гранды на двоих потеряли более 50 миллионов долларов

07 июля 2025, 20:54 |
1734
1
Цифры удивят. Источник назвал убытки Динамо и Шахтера в 2024 году
ФК Шахтер

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» понесли наибольшие убытки среди клубов Украинской Премьер-лиги в 2024 году, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, до налогообложения чистая «прибыль» столичного клуба составила -12,9 миллиона долларов, а «горняков» – -42,8 миллиона долларов.

Сезон УПЛ 2024/25 «Динамо» под руководством Александра Шовковского завершило на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 30 матчах чемпионата Украины. «Шахтер» с 62 баллами в 30 поединках финишировал 3-м.

Ранее Дарио Срна рассказал, что «Шахтер» до сих пор платит за игроков, приобретенных до войны.

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Шахтер Донецк Динамо Киев финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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Lulinnha
Трата денег в пустую. Если экономически посмотреть. 
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