Цифры удивят. Источник назвал убытки Динамо и Шахтера в 2024 году

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» понесли наибольшие убытки среди клубов Украинской Премьер-лиги в 2024 году, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, до налогообложения чистая «прибыль» столичного клуба составила -12,9 миллиона долларов, а «горняков» – -42,8 миллиона долларов.

Сезон УПЛ 2024/25 «Динамо» под руководством Александра Шовковского завершило на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 30 матчах чемпионата Украины. «Шахтер» с 62 баллами в 30 поединках финишировал 3-м.

Ранее Дарио Срна рассказал, что «Шахтер» до сих пор платит за игроков, приобретенных до войны.