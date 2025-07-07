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  4. Источник: Марсель перевел сенсацию ЧМ в дубль за отказ переезжать в россию
Франция
07 июля 2025, 21:27 | Обновлено 07 июля 2025, 21:45
1162
0

Источник: Марсель перевел сенсацию ЧМ в дубль за отказ переезжать в россию

Аззедин Унаи не хочет переходить в «спартак»

07 июля 2025, 21:27 | Обновлено 07 июля 2025, 21:45
1162
0
Источник: Марсель перевел сенсацию ЧМ в дубль за отказ переезжать в россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Аззедин Унаи

Французский «Марсель» перевел марокканского полузащитника Аззедина Унаи в дубль за отказ переходить в московский «спартак», сообщают российские СМИ.

Как отмечают пропагандисты, дело в том, что 25-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в греческом «Панатинаикосе», в котором на правах аренды провел сезон 2024/25, но этот клуб предложил за игрока 9 миллионов евро. В то же время клуб из страны-агрессора готов заплатить «Марселю» 11 миллионов евро, поэтому провансальцы хотят продать Унаи именно в россию.

Переводом игрока в дубль клуб пытается давить на него, чтобы заставить его перейти в «спартак».

Аззедин Унаи широкую популярность приобрел после чемпионата мира в Катаре в 2022 году, сразу после которого и присоединился к «Марселю».

В сезоне 2024/25 Аззедин Унаи на правах аренды провел 37 матчей за «Панатинаикос», отличившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

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Аззедин Унаи Спартак Москва Марсель трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат россии по футболу чемпионат Греции по футболу Панатинаикос
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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