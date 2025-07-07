Французский «Марсель» перевел марокканского полузащитника Аззедина Унаи в дубль за отказ переходить в московский «спартак», сообщают российские СМИ.

Как отмечают пропагандисты, дело в том, что 25-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в греческом «Панатинаикосе», в котором на правах аренды провел сезон 2024/25, но этот клуб предложил за игрока 9 миллионов евро. В то же время клуб из страны-агрессора готов заплатить «Марселю» 11 миллионов евро, поэтому провансальцы хотят продать Унаи именно в россию.

Переводом игрока в дубль клуб пытается давить на него, чтобы заставить его перейти в «спартак».

Аззедин Унаи широкую популярность приобрел после чемпионата мира в Катаре в 2022 году, сразу после которого и присоединился к «Марселю».

В сезоне 2024/25 Аззедин Унаи на правах аренды провел 37 матчей за «Панатинаикос», отличившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.