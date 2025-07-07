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Аргентина
07 июля 2025, 20:20 | Обновлено 07 июля 2025, 21:23
947
0

Тренировал Марадону. Умер известный аргентинский футболист и тренер

Мигель Ангель Лопес четырежды выигрывал Кубок Либертадорес

07 июля 2025, 20:20 | Обновлено 07 июля 2025, 21:23
947
0
Тренировал Марадону. Умер известный аргентинский футболист и тренер
ФК Индепендьенте

На 84-м году жизни скончался известный аргентинский футболист и тренер Мигель Анхель Лопес.

За свою игровую карьеру Лопес в большинстве своем выступал за аргентинские клубы. В 1972 году в составе «Индепендьенте» выиграл свой первый Кубок Либертадорес.

В итоге за всю карьеру он торжествовал в Кубке Либертадорес четырежды.

Завершал карьеру в чемпионате Колумбии. Там в 1976 году с командой «Атлетико Насиональ» выиграл внутренний чемпионат.

По окончании карьеры начал работать тренером в «Атлетико Насиональ». В 1979 году стал тренером «Аргентинос Хуниорс», где выступал молодой Диего Марадона. Сразу же с командой Лопес занял второе место в чемпионате Аргентины и был приглашен на должность главного тренера в «Индепендьенте».

Как тренер получил много титулов. В 1995 году выиграл Суперкубок Либертадорес с тем же «Индепендьентом».

Также долгое время работал в Мексике в командах «Гвадалахара», «Леон», «Сантос Лагуна», «Атлетико Селайя», «Пуэбла».

Попытался работать и в Испании. Тренировал команду Бадахос, которая в 2003 году выступала в Сегунде.

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Александр Сильченко Источник: ФК Индепендьенте
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