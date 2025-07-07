Во время контрольного матча киевского «Динамо» против венгерской «Кишварды» (3:0), который состоялся 6 июля в Словении, киевскую команду поддерживал особенный гость – бывший футболист и тренер клуба Огнен Вукоевич.

41-летний хорватский экс-полузащитник, который защищал цвета «бело-синих» с 2008 по 2015 год, посетил игру и встретился с командой.

Вукоевич не только провел в «Динамо» 7 сезонов как игрок, но и позже работал в структуре клуба, в частности скаутом (с 2017 по 2020 год) и ассистентом главного тренера (с 2020 по 2022 год).

«Динамо» продолжает подготовку к новому сезону. На арене «Алюминий Спортни Парк» в словенском Кидричево киевская команда провела два спарринга против команды «Кишварда» (поражение 0:2 и победа 3:0).

Ранее, перед первым матчем против «Кишварды», главный тренер киевлян Александр Шовковский встретился с бывшим легионером «Динамо» Ласло Боднаром.

ФОТО. Вукоевич посетил контрольный матч «Динамо» в Словении.