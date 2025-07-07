Эпицентр – Подолье – 1:0. Видео гола и обзор матча
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«Эпицентр» учебно-тренировочные сборы проводит в Украине. Команда Сергея Нагорняка в контрольном матче со счетом 1:0 обыграла «Подолье».
Единственный гол в матче забил Андрей Ляшенко. Игрок «Эпицентра» на 71-й минуте реализовал пенальти.
Это уже вторая победа «Эпицентра» в контрольных матчах на учебно-тренировочных сборах. Ранее команда Сергея Нагорняка со счетом 4:0 обыграла винницкую «Ниву».
Товарищеский матч. 6 июля. Каменец-Подольский
Эпицентр Каменец-Подольский – Подолье Хмельницкий – 1:0
Гол: Ляшенко, 71 (с пенальти)
Эпицентр (стартовый состав): Бушняк, Климец, Савчук, В. Кристин, Запорожец, Беженарь, Борячук и четыре игрока на просмотре.
На замену выходили: Билык, Танчук, Демиденко, Ляшенко, Демченко, Мороз, Григоращук и трое игроков на просмотре.
Предупреждения: Климец, 19, Савчук, 38, Демченко, 76, Запорожец, 80 – ИНП, 35, Азизов, 70.
Удаление: Савчук, 90 (второе предупреждение).
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
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