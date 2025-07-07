ФОТО. Александрия в спарринге проиграла чемпиону Хорватии
Вице-чемпион Украины пропустил от хорватского клуба «Риека» четыре мяча
«Александрия» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Австрии. Команда сыграла с хорватским клубом «Риека».
«Александрия», как и ее соперник, будет участвовать в еврокубках. Вице-чемпион Украины сыграет в квалификации Лиги конференций. А вот «Риека», которая в прошлом сезоне стала чемпионом Хорватии, сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Поединок показал, что «Александрия» пока не может на равных играть с командой, готовящейся к Лиге чемпионов. «Риека» забила четыре мяча, на что «Александрия» смогла ответить всего одним. Первым голом в составе клуба отметился португальский легионер «Александрии» Жота.
Товарищеский матч. 5 июля. Австрия
«Александрия» (Украина) – «Риека» (Хорватия) – 1:4
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