ФОТО. Александрия в спарринге проиграла чемпиону Хорватии

«Александрия» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Австрии. Команда сыграла с хорватским клубом «Риека».

«Александрия», как и ее соперник, будет участвовать в еврокубках. Вице-чемпион Украины сыграет в квалификации Лиги конференций. А вот «Риека», которая в прошлом сезоне стала чемпионом Хорватии, сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Поединок показал, что «Александрия» пока не может на равных играть с командой, готовящейся к Лиге чемпионов. «Риека» забила четыре мяча, на что «Александрия» смогла ответить всего одним. Первым голом в составе клуба отметился португальский легионер «Александрии» Жота.

Товарищеский матч. 5 июля. Австрия

«Александрия» (Украина) – «Риека» (Хорватия) – 1:4