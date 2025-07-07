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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 17:33 | Обновлено 07 июля 2025, 17:38
517
0

ФОТО. Александрия в спарринге проиграла чемпиону Хорватии

Вице-чемпион Украины пропустил от хорватского клуба «Риека» четыре мяча

07 июля 2025, 17:33 | Обновлено 07 июля 2025, 17:38
517
0
ФОТО. Александрия в спарринге проиграла чемпиону Хорватии
ФК Александрия

«Александрия» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Австрии. Команда сыграла с хорватским клубом «Риека».

«Александрия», как и ее соперник, будет участвовать в еврокубках. Вице-чемпион Украины сыграет в квалификации Лиги конференций. А вот «Риека», которая в прошлом сезоне стала чемпионом Хорватии, сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Поединок показал, что «Александрия» пока не может на равных играть с командой, готовящейся к Лиге чемпионов. «Риека» забила четыре мяча, на что «Александрия» смогла ответить всего одним. Первым голом в составе клуба отметился португальский легионер «Александрии» Жота.

Товарищеский матч. 5 июля. Австрия

«Александрия» (Украина) – «Риека» (Хорватия) – 1:4

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товарищеские матчи Риека чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Александрия Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Александрия
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