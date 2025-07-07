Лунин попал в «черный список» Реала. Все решится после КЧМ-2025
Также из королевского клуба могут уйти Родриго и Дани Себальос
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть королевский клуб, сообщает издание Defensa Central.
По информации источника, также в «черный список» игроков, которые могут уйти из команды после завершения клубного чемпионата мира, попали полузащитник Дани Себальос и вингер Родриго.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». На счету Дани Себальоса 45 матчей и 2 ассиста. Родриго принял участие в 54 играх и набрал 14+11 баллов по системе гол + пас.
Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Галатасарай».
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