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  4. Лунин попал в «черный список» Реала. Все решится после КЧМ-2025
Испания
07 июля 2025, 17:22 |
3089
3

Лунин попал в «черный список» Реала. Все решится после КЧМ-2025

Также из королевского клуба могут уйти Родриго и Дани Себальос

07 июля 2025, 17:22 |
3089
3
Лунин попал в «черный список» Реала. Все решится после КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть королевский клуб, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, также в «черный список» игроков, которые могут уйти из команды после завершения клубного чемпионата мира, попали полузащитник Дани Себальос и вингер Родриго.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». На счету Дани Себальоса 45 матчей и 2 ассиста. Родриго принял участие в 54 играх и набрал 14+11 баллов по системе гол + пас.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Галатасарай».

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Родриго Гоес Андрей Лунин Дани Себальос трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Pixelman
На днях новина що Перес довіряє  Луніну, сьогодні - чорний список 
Ось така журналістика на спорт.юа
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+2
yarchumak8
Вже навіть не смішно, кожен рік одне і те ж, то йде то не йде
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+1
Serhii P.
так йому і шансу не дали
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0
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