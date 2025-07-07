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Испания
07 июля 2025, 18:11 |
1072
0

Барселона выставила игрока за дверь. Педри и Гави в отчаянии

Каталонский клуб все-таки продает Пабло Торре

07 июля 2025, 18:11 |
1072
0
Барселона выставила игрока за дверь. Педри и Гави в отчаянии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави и Педри

Испанский полузащитник Пабло Торре покинет каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.

По информации источника, такое решение, принятое руководством клуба, очень сильно огорчило лидеров команды Гави и Педри, которые являются друзьями 22-летнего изгнанника.

В сезоне 2024/25 Пабло Торре провел 14 матчей (421 игровую минуту) на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Пабло Торре перейдет в «Мальорку».

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Пабло Торре Гави Педри Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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