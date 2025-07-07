Барселона выставила игрока за дверь. Педри и Гави в отчаянии

Испанский полузащитник Пабло Торре покинет каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.

По информации источника, такое решение, принятое руководством клуба, очень сильно огорчило лидеров команды Гави и Педри, которые являются друзьями 22-летнего изгнанника.

В сезоне 2024/25 Пабло Торре провел 14 матчей (421 игровую минуту) на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Пабло Торре перейдет в «Мальорку».