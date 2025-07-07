Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер раскритиковал Клубный ЧМ и дал совет по поводу ЧМ-2026
Клубный чемпионат мира
07 июля 2025, 16:34 | Обновлено 07 июля 2025, 16:55
411
0

Тренер раскритиковал Клубный ЧМ и дал совет по поводу ЧМ-2026

Ковачу не нравятся поля, а также время старта матчей

07 июля 2025, 16:34 | Обновлено 07 июля 2025, 16:55
411
0
Тренер раскритиковал Клубный ЧМ и дал совет по поводу ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Тренер Боруссии Дортмунд Нико Ковач после вылета с Клубного чемпионата мира раскритиковал организаторов турнира, но надеется, что ошибки будут учтены до ЧМ-2026.

«Турниру нужны изменения. Например, время начала матчей. Игроки не должны выходить на поле днем, когда самая большая жара. Сложно просить от игроков качественный футбол в таких условиях. Подумайте о матчах ЧМ-2026 и внесите изменения».

«Есть проблемы с полями. В Бундеслиге и в Европе вообще мы на таких не играем. Был плохой полив, трава очень короткая. Поле сухое, невозможно играть. Нужно сделать выводы перед чемпионатом мира», – считает Ковач.

По теме:
Лунин попал в «черный список» Реала. Все решится после КЧМ-2025
Дарио СРНА: «Шахтер все еще платит за игроков, дорого купленных до войны»
Доннарумма впервые выступил с заявлением о жуткой травме звезды Баварии
Боруссия Дортмунд Нико Ковач клубный чемпионат мира по футболу ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Диогу Жота был среди пяти лучших игроков АПЛ в интересном рейтинге
Футбол | 07 июля 2025, 15:07 0
Диогу Жота был среди пяти лучших игроков АПЛ в интересном рейтинге
Диогу Жота был среди пяти лучших игроков АПЛ в интересном рейтинге

Лишь четыре футболиста забивали гол чаще, чем португалец

Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 07 июля 2025, 06:50 1
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Карло считает, что награда должна была достаться Паоло Мальдини

Украинский клуб опубликовал заявление после дисквалификации тренера
Футбол | 07.07.2025, 13:45
Украинский клуб опубликовал заявление после дисквалификации тренера
Украинский клуб опубликовал заявление после дисквалификации тренера
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Футбол | 07.07.2025, 08:26
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 06.07.2025, 22:29
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
06.07.2025, 21:28 2
Футбол
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
07.07.2025, 09:14 3
Бокс
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
06.07.2025, 08:52 13
Бокс
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
06.07.2025, 19:22 16
Футбол
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
05.07.2025, 16:33
Волейбол
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
06.07.2025, 00:21 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем