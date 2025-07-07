Тренер раскритиковал Клубный ЧМ и дал совет по поводу ЧМ-2026

Тренер Боруссии Дортмунд Нико Ковач после вылета с Клубного чемпионата мира раскритиковал организаторов турнира, но надеется, что ошибки будут учтены до ЧМ-2026.

«Турниру нужны изменения. Например, время начала матчей. Игроки не должны выходить на поле днем, когда самая большая жара. Сложно просить от игроков качественный футбол в таких условиях. Подумайте о матчах ЧМ-2026 и внесите изменения».

«Есть проблемы с полями. В Бундеслиге и в Европе вообще мы на таких не играем. Был плохой полив, трава очень короткая. Поле сухое, невозможно играть. Нужно сделать выводы перед чемпионатом мира», – считает Ковач.