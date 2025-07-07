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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 16:23 |
159
0

Верес – Колос – 3:2. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел в Ровно на стадионе «Авангард»

07 июля 2025, 16:23 |
159
0
Верес – Колос – 3:2. Видео голов и обзор матча
НК Верес

«Верес» и «Колос» учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона проводят в Украине. Спарринг с «Колосом» стал для команды Олега Шандрука вторым в летнее межсезонье.

Для «Вереса» матч с «Колосом» стал вторым на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла с тернопольской «Нивой». По договоренности команды провели на поле 120 минут. В итоге «Верес» одержал победу со счетом 3:0.

Поединок с «Колосом» был сложнее. Денис Ндукве вывел «Верес» вперед на 35-й минуте, но Элиас Теллес на 49-й минуте счет сравнял.
Затем Виталий Дахновский реализовал пенальти, а Валерий Кучеров сделал счет 3:1 в пользу «Вереса».

«Колос» сдаваться не собирался и тоже заработал пенальти. Однако Николай Ковталюк одиннадцатиметровый не реализовал. Ковталюк позже исправился и все же забил. Но от поражения «Колос» это не спасло.

Товарищеский матч. 5 июля. Ровно

«Верес» Ровно – «Колос» Ковалевка – 3:2

Голы: Ндукве (35), Дахновский (64, с пенальти), Кучеров (83) – Теллес (49), Ковталюк (98).

Верес (1 тайм): Кожухарь - Стамулис, Харатин, Гончаренко, Протасевич, Куция, Бойко, Шарай, игрок на просмотре, Ндукве, Мрвальевич.

Верес (2 тайм): Горох - Данников, Чечер, Вовченко, Смеян, Кучеров, Клец, Годя, Дахновский, Сайчишин (игрок на просмотре, 90), игрок на просмотре.

На 92-й минуте Николай Ковталюк (Колос) не реализовал пенальти (вратарь).

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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