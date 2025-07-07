Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик узнал свое место в рейтинге нападающих Челси. Все очень плачевно
Англия
07 июля 2025, 22:12 |
938
2

Мудрик узнал свое место в рейтинге нападающих Челси. Все очень плачевно

Украинец занял 20-е место

07 июля 2025, 22:12 |
938
2
Мудрик узнал свое место в рейтинге нападающих Челси. Все очень плачевно
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный портал CBS Sports обнародовал рейтинг лучших атакующих игроков «Челси» на данный момент.

Первую строчку занял лидер «Челси» Коул Палмер, вторая досталась Николасу Джексону, а третья – Жоао Педро.

Украинец Михаил Мудрик, который сейчас отстранен от футбола из-за допингового скандала, занял последнюю 20-ю строчку.

«Будет ли Мудрик дисквалифицирован от футбола или нет, но он не был особенно впечатляющей фигурой с тех пор, как «Челси» заплатил за него 118 миллионов долларов. Украинец почти сразу выглядел как игрок, который едва использует свою скорость, забив всего 10 голов и сделав 11 результативных передач в 73 играх», — говорится в сообщении портала.

Напомним, вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

По теме:
ФОТО. Мудрик сидел в боксе украинской теннисистки на матче Уимблдона-2025
Ювентус готов купить известного игрока, которым ранее интересовалась Барса
Контракт подошел к концу. Экс-форвард сборной Англии попрощался с Ньюкаслом
Жоао Педро Жункейра Михаил Мудрик Коул Палмер Николас Джексон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: CBS Sports
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 07 июля 2025, 06:50 2
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Анчелотти назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Карло считает, что награда должна была достаться Паоло Мальдини

Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Футбол | 07 июля 2025, 08:26 1
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»

Тренер указал на дверь Давиду Алабе

Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал
Теннис | 07.07.2025, 16:32
Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал
Украинок на Уимблдоне не осталось: Киченок не сумела выйти в четвертьфинал
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Футбол | 07.07.2025, 12:46
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Сильнейший клуб континента начал переговоры с Месси. Они готовы на все
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 07.07.2025, 22:04
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Знайшли кого порівнювати
Ответить
+1
РЛС Рада
Вот так новость ! Игрок за которого Челси не заплатил ни копейки оправдал свою стоимость ! Ну надо же ! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
Попытаются это сделать. У Челси уже есть планы по Мудрику
06.07.2025, 19:22 16
Футбол
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
Шеннон Бриггс назвал победителя мега-реванша Усик – Дюбуа
07.07.2025, 07:08
Бокс
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
05.07.2025, 21:58
Футбол
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
05.07.2025, 20:03 4
Футбол
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
05.07.2025, 19:47 4
Бокс
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
05.07.2025, 21:52 8
Теннис
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
06.07.2025, 09:10 15
Футбол
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
05.07.2025, 22:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем