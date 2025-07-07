Мудрик узнал свое место в рейтинге нападающих Челси. Все очень плачевно

Известный портал CBS Sports обнародовал рейтинг лучших атакующих игроков «Челси» на данный момент.

Первую строчку занял лидер «Челси» Коул Палмер, вторая досталась Николасу Джексону, а третья – Жоао Педро.

Украинец Михаил Мудрик, который сейчас отстранен от футбола из-за допингового скандала, занял последнюю 20-ю строчку.

«Будет ли Мудрик дисквалифицирован от футбола или нет, но он не был особенно впечатляющей фигурой с тех пор, как «Челси» заплатил за него 118 миллионов долларов. Украинец почти сразу выглядел как игрок, который едва использует свою скорость, забив всего 10 голов и сделав 11 результативных передач в 73 играх», — говорится в сообщении портала.

Напомним, вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.