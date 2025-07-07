Уимблдон07 июля 2025, 15:01 |
178
0
Ига Свентек – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025
07 июля 2025, 15:01 |
178
0
7 июля проходят матчи 1/8 финала женского одиночного разряда в нижней части сетки Уимблдонского турнира 2025.
Ориентировочно в 18:30 на корт №1 выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 4) и Клара Таусон (Дания, WTA 22).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Иги.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Людмилы Самсоновой, либо против Джессики Бузас Манейро.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 07 июля 2025, 14:03 1
Немецкая теннисистка пообщалась с журналистами на пресс-конференции
Футбол | 06 июля 2025, 19:22 16
Лондонский клуб хочет попытаться избавиться от Михаила
Футбол | 07.07.2025, 09:43
Футбол | 07.07.2025, 06:50
Футбол | 07.07.2025, 07:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2025, 00:48
Футбол
05.07.2025, 21:52 8
06.07.2025, 08:52 12
06.07.2025, 01:43 1
06.07.2025, 08:31 9
06.07.2025, 00:21 2
06.07.2025, 12:16 1