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Уимблдон
07 июля 2025, 15:01 |
178
0

Ига Свентек – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025

07 июля 2025, 15:01 |
178
0
Ига Свентек – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Клара Таусон

7 июля проходят матчи 1/8 финала женского одиночного разряда в нижней части сетки Уимблдонского турнира 2025.

Ориентировочно в 18:30 на корт №1 выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 4) и Клара Таусон (Дания, WTA 22).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Иги.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Людмилы Самсоновой, либо против Джессики Бузас Манейро.

📺 Видеотрансляция

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Ига Свёнтек Клара Таусон смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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