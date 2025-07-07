Ига Свентек – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июля проходят матчи 1/8 финала женского одиночного разряда в нижней части сетки Уимблдонского турнира 2025.

Ориентировочно в 18:30 на корт №1 выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 4) и Клара Таусон (Дания, WTA 22).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Иги.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Людмилы Самсоновой, либо против Джессики Бузас Манейро.

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