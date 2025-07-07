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  4. Доннарумма впервые выступил с заявлением о жуткой травме звезды Баварии
Клубный чемпионат мира
07 июля 2025, 15:06 |
1270
1

Доннарумма впервые выступил с заявлением о жуткой травме звезды Баварии

Итальянец поддержал Джамала Мусиалу

07 июля 2025, 15:06 |
1270
1
Доннарумма впервые выступил с заявлением о жуткой травме звезды Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма впервые высказался о жуткой травме немецкого полузащитника мюнхенской Баварии Джамала Мусиалы. Итальянец заявил, что не хотел нанести ущерб молодому игроку.

«Я очень подавлен случившимся, это точно не было моим намерением – нанести вред Мусиалу», – сказал Доннарумма.

ПСЖ квалифицировался в полуфинал клубного чемпионата мира, где сыграет против мадридского «Реала». Матч ПСЖ – Реал состоится в среду, 9 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Нойер дерзко обратился к Доннарумме после ужасной травмы звезды Баварии.

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Джанлуиджи Доннарумма клубный чемпионат мира по футболу Джамал Мусиала ПСЖ ПСЖ - Бавария травма Бавария
Олег Вахоцкий Источник: La Gazzetta dello Sport
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Mark4854590
Доннарумма точно не хотів завдати травми. Забирав м'яч руками
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