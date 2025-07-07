Доннарумма впервые выступил с заявлением о жуткой травме звезды Баварии

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма впервые высказался о жуткой травме немецкого полузащитника мюнхенской Баварии Джамала Мусиалы. Итальянец заявил, что не хотел нанести ущерб молодому игроку.

«Я очень подавлен случившимся, это точно не было моим намерением – нанести вред Мусиалу», – сказал Доннарумма.

ПСЖ квалифицировался в полуфинал клубного чемпионата мира, где сыграет против мадридского «Реала». Матч ПСЖ – Реал состоится в среду, 9 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Нойер дерзко обратился к Доннарумме после ужасной травмы звезды Баварии.