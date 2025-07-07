Главный тренер европейского топ-клуба подтвердил трансфер Модрича

Главный тренер итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри подтвердил слухи о подписании хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича:

«Мы ожидаем, что Лука Модрич присоединится к нам в августе».

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 62 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения КЧС-2025.