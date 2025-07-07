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Испания
07 июля 2025, 14:56 | Обновлено 07 июля 2025, 14:57
1246
0

Главный тренер европейского топ-клуба подтвердил трансфер Модрича

Массимилиано Аллегри ждет приезда Луки в «Милан»

07 июля 2025, 14:56 | Обновлено 07 июля 2025, 14:57
1246
0
Главный тренер европейского топ-клуба подтвердил трансфер Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Главный тренер итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри подтвердил слухи о подписании хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича:

«Мы ожидаем, что Лука Модрич присоединится к нам в августе».

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 62 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения КЧС-2025.

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Массимилиано Аллегри Милан трансферы Лука Модрич Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Серии A свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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