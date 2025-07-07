Испания07 июля 2025, 14:56 | Обновлено 07 июля 2025, 14:57
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Главный тренер европейского топ-клуба подтвердил трансфер Модрича
Массимилиано Аллегри ждет приезда Луки в «Милан»
07 июля 2025, 14:56 | Обновлено 07 июля 2025, 14:57
1246
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Главный тренер итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри подтвердил слухи о подписании хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича:
«Мы ожидаем, что Лука Модрич присоединится к нам в августе».
В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 62 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения КЧС-2025.
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