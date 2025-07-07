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Франция
07 июля 2025, 14:55 |
473
0

Переговоры начаты. ПСЖ продлит контракт с голкипером

Джанлуиджи Доннарумма остается основным вратарем парижан

07 июля 2025, 14:55 |
473
0
Переговоры начаты. ПСЖ продлит контракт с голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма подпишет новый контракт с клубом.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скиря.

По информации Скиры, о начале проведения переговоров с клубом сообщил агент футболиста Энцо Райола.

По словам Райолы, голкипер и клуб заинтересованы в продолжении сотрудничества, и в ближайшее время о подписании нового контракта будет уведомлено официально.

Джанлуиджи Доннарумма присоединился к ПСЖ летом 2021 года.

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Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ продление контракта чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Николо Скира
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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