Переговоры начаты. ПСЖ продлит контракт с голкипером

26-летний итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма подпишет новый контракт с клубом.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скиря.

По информации Скиры, о начале проведения переговоров с клубом сообщил агент футболиста Энцо Райола.

По словам Райолы, голкипер и клуб заинтересованы в продолжении сотрудничества, и в ближайшее время о подписании нового контракта будет уведомлено официально.

Джанлуиджи Доннарумма присоединился к ПСЖ летом 2021 года.