Франция07 июля 2025, 14:55 |
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Переговоры начаты. ПСЖ продлит контракт с голкипером
Джанлуиджи Доннарумма остается основным вратарем парижан
07 июля 2025, 14:55 |
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26-летний итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма подпишет новый контракт с клубом.
Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скиря.
По информации Скиры, о начале проведения переговоров с клубом сообщил агент футболиста Энцо Райола.
По словам Райолы, голкипер и клуб заинтересованы в продолжении сотрудничества, и в ближайшее время о подписании нового контракта будет уведомлено официально.
Джанлуиджи Доннарумма присоединился к ПСЖ летом 2021 года.
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