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07 июля 2025, 14:42 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 июля 2025, 14:42 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Испания (Ж) – Бельгия (Ж)

Ggbet 1.04 – 18.50 – 55.00

22:00 Португалия (Ж) – Италия (Ж)

Ggbet 5.62 – 3.94 – 1.67

ТЕННИС

15:00 Тимеа Бабош / Луиза Стефани – Людмила Киченок / Эллен Перес

Ggbet 1.82 – 1.95

19:00 Янник Синнер – Григор Димитров

Ggbet 1.01 – 30.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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