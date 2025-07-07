СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Испания (Ж) – Бельгия (Ж)
22:00 Португалия (Ж) – Италия (Ж)
ТЕННИС
15:00 Тимеа Бабош / Луиза Стефани – Людмила Киченок / Эллен Перес
19:00 Янник Синнер – Григор Димитров
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