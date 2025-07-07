Черноморец в спарринге обыграл клуб Реал Фарма

«Черноморец» продолжает подготовку к старту сезона в Первой лиге. Команда Александра Кучера провела спарринг с одесским клубом «Реал Фарма».

«Черноморец» уже играл с «Реал Фарма» на летних сборах. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу команды Александра Кучера.

По схожему сценарию прошел и второй матч с «Реал Фарма». «Черноморец» снова одержал победу.

В матче тоже было забито четыре мяча. Только на этот раз удалось отличиться и игрокам «Реал Фармы».

Товарищеский матч. 7 июля. Одесса. Стадион «Черноморец» в Совиньоне

«Черноморец» Одесса – «Реал Фарма» Одесса – 3:1

Голы: Пшеничнюк (59), Попов (76), Ермаков (80) – Гайваненко (88)

«Черноморец» (1-й тайм): 12 Аниагбосо, 39 Скиба, 4 Белошевский, 22 Сухар, 13 Осман, 3 Ермаков (капитан), 28 Габелок, 19 М. Когут, 7 Русин, 55 Романюк, 17 Кулач;

«Черноморец» (2-й тайм): 31 Набит, 44 Жаржу Мозес, 4 Белошевский (39 Скиба, 57), 22 Сухар (19 М. Когут, 78), 13 Осман (55 Романюк, 57), 34 Лопирьонок, 28 Габелок (3 Ермаков, 57), 70 Степовый, 88 Волынец, 33 Пшеничнюк, 11 Попов.

Видеозапись матча