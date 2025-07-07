ОФИЦИАЛЬНО. Не убедил Де Дзерби. Защитник Марселя перешел в Ла Лигу

28-летний центральный защитник из Бразилии Луис Фелипе официально присоединился к испанскому клубу «Райо Вальекано», который будет играть в Ла Лиге со следующего сезона.

Игрок покинул французский клуб «Марсель» и на правах свободного агента перешел к представителю Ла Лиги. Информация о контракте защитника отсутствует.

Луис стал игроком «Марселя» зимой 2025 года и отыграл за клуб всего четыре поединка. Своей игрой Фелипе не убедил тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби, поэтому клуб решил не продолжать сотрудничество со спортсменом.