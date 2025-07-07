ОФИЦИАЛЬНО. Не убедил Де Дзерби. Защитник Марселя перешел в Ла Лигу
«Райо Вальекано» подписало защитника Луиса Фелипе
28-летний центральный защитник из Бразилии Луис Фелипе официально присоединился к испанскому клубу «Райо Вальекано», который будет играть в Ла Лиге со следующего сезона.
Игрок покинул французский клуб «Марсель» и на правах свободного агента перешел к представителю Ла Лиги. Информация о контракте защитника отсутствует.
Луис стал игроком «Марселя» зимой 2025 года и отыграл за клуб всего четыре поединка. Своей игрой Фелипе не убедил тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби, поэтому клуб решил не продолжать сотрудничество со спортсменом.
✍️ 𝐋𝐮𝐢𝐳 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞, nuevo jugador del Rayo Vallecano— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 7, 2025
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