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Испания
07 июля 2025, 14:21 | Обновлено 07 июля 2025, 14:52
435
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не убедил Де Дзерби. Защитник Марселя перешел в Ла Лигу

«Райо Вальекано» подписало защитника Луиса Фелипе

07 июля 2025, 14:21 | Обновлено 07 июля 2025, 14:52
435
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не убедил Де Дзерби. Защитник Марселя перешел в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Фелипе

28-летний центральный защитник из Бразилии Луис Фелипе официально присоединился к испанскому клубу «Райо Вальекано», который будет играть в Ла Лиге со следующего сезона.

Игрок покинул французский клуб «Марсель» и на правах свободного агента перешел к представителю Ла Лиги. Информация о контракте защитника отсутствует.

Луис стал игроком «Марселя» зимой 2025 года и отыграл за клуб всего четыре поединка. Своей игрой Фелипе не убедил тренера «Марселя» Роберто Де Дзерби, поэтому клуб решил не продолжать сотрудничество со спортсменом.

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Андрей Витренко Источник: ФК Райо Вальекано
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