Лига чемпионов07 июля 2025, 14:41 |
268
2
Кто из игроков забивал дважды прямым ударом со штрафного в одной игре ЛЧ?
УЕФА вспомнил уникальную пятерку футболистов
07 июля 2025, 14:41 |
268
2
Завтра матчами квалификации стартует новый сезон Лиги чемпионов.
УЕФА по этому поводу продолжает вспоминать рекордсменов турнира.
На этот раз были упомянуты игроки, которые в одном матче Лиги чемпионов дважды забили прямым ударом со штрафного:
- 18.10.2000 – Ривалдо (Барселона, в матче против Милана)
- 15.09.2009 – Криштиану Роналду (Реал, в матче против Цюриха)
- 03.10.2018 – Неймар (ПСЖ, в матче против Црвены Звезды)
- 29.11.2023 – Хаким Зиеш (Галатасарай, против Манчестер Юнайтед)
- 08.04.2025 – Деклан Райс (Арсенал, против Реала)
Two free-kicks in a single match 😤#UCL pic.twitter.com/AboNNYA8tb— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 7, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июля 2025, 15:07 0
Лишь четыре футболиста забивали гол чаще, чем португалец
Футбол | 06 июля 2025, 23:14 5
«Галатасарай» не хочет покупать вратаря из «ПСЖ»
Футбол | 07.07.2025, 07:56
Футбол | 06.07.2025, 19:22
Футбол | 07.07.2025, 09:25
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Райс всех переплюнул. 2 раза Куртуа просто прыгал в никуда)
Чесно кажучи, думав що таких випадків було більше. Враховуючи кількість майстрів виконання штрафних
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.07.2025, 23:12
Волейбол
05.07.2025, 20:03 4
06.07.2025, 01:43 1
06.07.2025, 08:52 12
06.07.2025, 08:31 9
05.07.2025, 14:07 1
05.07.2025, 10:40