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  4. Кто из игроков забивал дважды прямым ударом со штрафного в одной игре ЛЧ?
Лига чемпионов
07 июля 2025, 14:41 |
268
2

Кто из игроков забивал дважды прямым ударом со штрафного в одной игре ЛЧ?

УЕФА вспомнил уникальную пятерку футболистов

07 июля 2025, 14:41 |
268
2
Кто из игроков забивал дважды прямым ударом со штрафного в одной игре ЛЧ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра матчами квалификации стартует новый сезон Лиги чемпионов.

УЕФА по этому поводу продолжает вспоминать рекордсменов турнира.

На этот раз были упомянуты игроки, которые в одном матче Лиги чемпионов дважды забили прямым ударом со штрафного:

  • 18.10.2000 – Ривалдо (Барселона, в матче против Милана)
  • 15.09.2009 – Криштиану Роналду (Реал, в матче против Цюриха)
  • 03.10.2018 – Неймар (ПСЖ, в матче против Црвены Звезды)
  • 29.11.2023 – Хаким Зиеш (Галатасарай, против Манчестер Юнайтед)
  • 08.04.2025 – Деклан Райс (Арсенал, против Реала)
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Tea with milk
Райс всех переплюнул.  2 раза Куртуа просто прыгал в никуда)
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Mark4854590
Чесно кажучи, думав що таких випадків було більше. Враховуючи кількість майстрів виконання штрафних
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