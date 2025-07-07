Кто из игроков забивал дважды прямым ударом со штрафного в одной игре ЛЧ?

Завтра матчами квалификации стартует новый сезон Лиги чемпионов.

УЕФА по этому поводу продолжает вспоминать рекордсменов турнира.

На этот раз были упомянуты игроки, которые в одном матче Лиги чемпионов дважды забили прямым ударом со штрафного:

18.10.2000 – Ривалдо (Барселона, в матче против Милана)

15.09.2009 – Криштиану Роналду (Реал, в матче против Цюриха)

03.10.2018 – Неймар (ПСЖ, в матче против Црвены Звезды)

29.11.2023 – Хаким Зиеш (Галатасарай, против Манчестер Юнайтед)

08.04.2025 – Деклан Райс (Арсенал, против Реала)