МЮ на пороге перемен: что нужно изменить в составе манкунианцев?

После каждого сезона усиливаются разговоры о необходимости кадровой революции в «Манчестер Юнайтед». Нынешним летом они особенно актуальны, учитывая, что «МЮ» проиграл финал Лиги Европы и финишировал на 15-м месте в Премьер-лиге, оставшись без еврокубков. В последний раз манкунианцы завершали сезон ниже 15-й позиции в 1974-м году – тогда они вылетели во второй дивизион.

В последние годы «МЮ» отвечал на неудачи трансферами (далеко не всегда успешными) и большими тратами, которые в большинстве случаев ни к чему хорошему не приводили. Однако широко известные финансовые ограничения на этот раз немного усложняют задачу, поскольку продажа игроков становится практически необходимой. Далее рассмотрим кадровую ситуацию в «Юнайтед» и определим, какие игроки являются кандидатами на уход, и какие позиции манкунианцам нужно усилить в приоритетном порядке.

Голкипер и оборона

По-хорошему, «МЮ» нужно усилить каждую позицию. Но, поскольку это невозможно сделать за одно лето, нужно смотреть на ситуацию в целом. Появление Эйдена Хевена во второй половине прошлого сезона после его перехода из «Арсенала» было обнадеживающим. Молодой центрбек показал хорошее качество работы с мячом и без него. Аналогичным образом Тайлер Фредриксон хорошо себя проявил, когда «Юнайтед» не хватало вариантов в центре обороны на последних этапах кампании. Однако этим парням еще рано доверять место в старте.

Проблема в том, что ни один из их старших игроков обороны, за исключением Нуссаира Мазрауи, не был особенно надежен с точки зрения физической подготовки. За весь сезон манкунианцы поставили 23 различные комбинации в центре защиты, что было самым высоким показателем в АПЛ. На втором месте – «Вулверхэмптон» (17). Хотя, несомненно, на это повлияли травмы и переход на новую схему под руководством Рубена Аморима. И если португалец не считает 17-летнего Годвилла Куконки, которого он иногда включал в заявку на матчи, готовым перейти в первую команду на постоянной основе, добавление еще одного центрального защитника может быть разумным решением. Пока же манкунианцы подписали контракт с 18-летним левым защитником Диего Леоном, который перешел из парагвайского клуба «Серро Портеньо».

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Леон

Что касается вратарской позиции, справедливо будет сказать, что Андре Онана не справился с работой, несмотря на иногда впечатляющие сэйвы. Его 8 ошибок, приведших к голам во всех турнирах с начала сезона 2023/24, являются вторым по величине показателем среди всех голкиперов из пяти ведущих европейских лиг. По слухам, «МЮ» заинтересован в подписании Эмилиано Мартинеса, но сначала нужно продать Онану, а большого спроса на него пока невидно.

Возможно, Алтай Байындыр покинет клуб, а его место займет молодой чех Радек Витек, который хорошо показал себя в Австрии во время аренды. Если они оба уйдут, придется искать нового голкипера, поскольку «Юнайтед» не может начать новый сезон с 39-летним Томом Хитоном, который не играл в Премьер-лиге с 1 января 2020 года.

Полузащита и фланги

Манкунианцам нужно больше качества в центре полузащиты и на флангах – особенно справа. В прошлом сезоне Диогу Далот был первым выбором на позицию правого вингера, хотя Мазрауи и Амад Диалло тоже там играли. Португалец был стабильным правым защитником, но многие сомневаются в его пригодности в качестве вингера, в основном потому, что он не слишком быстрый и не всегда выходит на атакующие позиции.

Диалло выглядел более эффективным на поле и был одним из немногих игроков «МЮ», которые произвели впечатление в прошлом сезоне. Он стал лучшим в команде по количеству забитых голов без пенальти за 90 минут (0,62) во всех турнирах. Но есть основания полагать, что Амада могут использовать в качестве крайнего защитника в следующей кампании. Во-первых, у него есть энергия, динамизм и атакующий менталитет, которого не хватает Далоту. Во-вторых, есть вероятность, что Брайан Мбемо займет позицию правого вингера в случае перехода в «Юнайтед».

Еще одним приоритетом для манкунианцев должна стать средняя линия. Аморим долго пытался достичь баланса в центре поля, остановившись на паре Бруну Фернандеша и Каземиро. Для бразильца последние месяцы сезона совпали с периодом возрождения, поскольку он сыграл ключевую роль в некоторых важных победах в Лиге Европы и вернул себе место на поле после того, как изначально Аморим на него не рассчитывал. Однако Каземиро по-прежнему далек от своей лучшей формы, чем пользуются команды, которые быстро переходят из обороны в атаку.

Бразилец вошел в тройку самых медленных центральных и опорных полузащитников прошлого сезона АПЛ. Понятно, что лучшие годы Каземиро уже позади и его лучше продать, но большая зарплата может стать серьезным препятствием. В идеале Амориму нужен игрок, который комфортно принимает мяч от центральных защитников под давлением, способен задавать темп, достаточно дисциплинирован в защите и подвижен, чтобы выполнять грязную работу. Мануэль Угарте подходит под некоторые из этих пунктов, но он недостаточно эффективен с мячом, поэтому может не соответствовать всем требованиям.

У Кобби Майну работа с мячом и хладнокровие на высоте, но его оборонительные способности вызывают вопросы. К тому же Аморим ранее предполагал, что молодой хавбек должен располагаться выше на поле, поскольку достаточно хорошо действует с мячом. Уход Кристиана Эриксена также сократил возможности «Юнайтед», хотя Аморим может подумать, что без выступлений в еврокубках нет слишком большой потребности в глубине состава. Молодые игроки, такие как Секу Коне и Тоби Коллиер, могут выиграть от ухода датчанина, если их не отдадут в аренду.

Атака

«МЮ» забил 44 мяча в прошлом сезоне АПЛ (в среднем 1,15 за матч). В последний раз они забивали меньше в кампании 1973/74 (0,9 гола за игру), которая завершилась вылетом из элитного дивизиона. Расмус Хойлунд возглавлял атакую манкунианцев большую часть сезона и забил всего 4 гола. Джошуа Зиркзе был ненамного лучше перед воротами, но, по крайней мере, показал намеки на свои технические способности, да и в целом выглядел более полезным. При всех недостатках в составе, «Юнайтед» должен отдать приоритет центральному нападающему.

ФК Манчестер Юнайтед. Маттеус Кунья

Именно поэтому «МЮ» связывают со многими форвардами, среди которых Виктор Дьекереш, Виктор Осимхен и Уго Экитике. Манкунианцы подписали Матеуса Кунью, который должен обеспечить команде больше голевой угрозы. С той же целью «МЮ» пытается заполучить Мбемо у «Брентфорда». Возможно, наличие таких игроков, как Мбемо и Кунья, которые чувствуют себя более комфортно в перегруженных зонах, чем, к примеру, Алехандро Гарначо, поможет получить больше от Хойлунда. Но сложно сейчас ожидать какого-либо прорыва от датчанина. К тому же «Юнайтед» нужно не только подписывать игроков.

По словам генерального директора клуба Омара Беррады, манкунианцам нужно сбалансировать финансовую составляющую, а в команде есть футболисты, которые не подходят под систему Аморима. «МЮ» обязан продавать игроков. Гарначо, Антони, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо – все они могут уйти. За первых двоих «Юнайтед» может получить приличную сумму, учитывая возраст Гарначо и многообещающую форму Антони после аренды в «Бетисе».

Большие зарплаты Рэшфорда и Санчо могут стать препятствием. Однако почти любое решение манкунианцев, судя по всему, будет неразрывно связано с продажей игроков, а значит, есть вероятность, что их сделки затянутся на последние недели трансферного окна. Для «МЮ» это лето может оказаться долгим, но, по крайней мере, следующий сезон не может оказаться хуже предыдущего. Или может?

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst