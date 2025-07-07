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Украина. Первая лига
07 июля 2025, 14:09 | Обновлено 07 июля 2025, 14:10
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0

Буковина – Скала 1911 – 4:0. Видео голов и обзор матча

Главный тренер Сергей Шищенко начал работу в «Буковине» с уверенной победы

07 июля 2025, 14:09 | Обновлено 07 июля 2025, 14:10
141
0
Буковина – Скала 1911 – 4:0. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

«Буковина» второй этап учебно-тренировочных сборов проводит на Закарпатье. Команда Сергея Шищенко провела первый спарринг в межсезонье.

Первым соперником «Буковины» стала «Скала 1911». Команда готовиться к началу нового чемпионата во Второй лиге.

«Буковина» активно начала поединок, и на 17-й минуте Иван Тищенко открыл счет. Еще до перерыва подопечные Сергея Шищенко увеличили свое преимущество. Автором забитого мяча стал Петр Стасюк.

На второй тайм тренеры команд выпустили новые составы. И «Буковина» забила еще два мяча. Отличились Андрей Андрейчук и Арсений Килевый.

Товарищеский матч. 5 июля. Село Поляна

«Буковина» – «Скала 1911» – 4:0

Голы: Тищенко (17), Стасюк (36), Андрейчук (53), Килевый (81)

«Буковина» (1-й тайм): Каневцев, Стасюк, Бусько, Карась, Морговский, Витенчук, Тищенко, Бойчук(к), Шинкаренко, ИНП, Гончарук.

«Буковина» (2-й тайм): Пеньков, ИНП (Карась, 66), Безуглый, Прокопчук, Саков, Кольцов, Глущук, Груша, Кожушко, Килевый, Андрейчук.

«Скала 1911» (1-й тайм): Завгородний, Мердеев, Николишин, Гарькавенко, ИНП, ИНП, Лукьянченко, Гудзинский, Грицак, Федор, Фесенко.

«Скала 1911» (2-й тайм): Архипчук, Сагайдак, Ралюченко, ИНП, Янюк, Мальский, Мациевский, Жумига, ИНП, Кравченко, ИНП.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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