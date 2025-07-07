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Лига Европы
07 июля 2025, 14:01 |
194
0

Стало известно, кто рассудит матч Лиги Европы Шахтер – Ильвес

На матче квалификации Лиги Европы будет работать нидерландец Марк Нагтегаал

07 июля 2025, 14:01 |
194
0
Стало известно, кто рассудит матч Лиги Европы Шахтер – Ильвес
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Нагтегаал

10 июля состоится матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес».

Накануне этого противостояния УЕФА опубликовал список арбитров, которые будут работать на поединке. Главным судьей станет 32-летний представитель Нидерландов Марк Нагтегаал, помогать ему будут соотечественники Йохан Балдер и Рой де Нас.

Нидерландский рефери провел 17 матчей в сезоне 2024/25 в чемпионате Нидерландов, в которых показал 40 желтых и две красных карточки. Кроме того, работал в квалификации Лиги Европы, Евро U-17 и Юношеской лиге УЕФА.

Ответственным за систему VAR назначен Ричард Мартенс, его помощником станет Эрвин Бланк. Оба специалиста также представляют Нидерланды.

Первый поединок команды сыграют на стадионе «Стожице» в словенском городе Любляна. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 17 июля.

Накануне «горняки» провели два товарищеских матча, чтобы лучше подготовиться к старту в Лиге Европы. 4 июля украинская команда с минимальным счетом одолела хорватскую «Горицу» (1:0), а через два дня «горняки» не сумели одолеть чешский «Словацко» – 0:0.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес судейские назначения
Николай Титюк Источник: УЕФА
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