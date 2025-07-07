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Лига конференций
07 июля 2025, 15:20 | Обновлено 07 июля 2025, 15:21
203
0

«Разведчиком будет Антонов». Кравченко – о квалификации Лиги конференций

Тренер «Полесья» ответил на несколько вопросов по поводу предстоящих еврокубковых матчей

07 июля 2025, 15:20 | Обновлено 07 июля 2025, 15:21
203
0
«Разведчиком будет Антонов». Кравченко – о квалификации Лиги конференций
ФК Полесье. Сергей Кравченко

Один из тренеров житомирского «Полесья» Сергей Кравченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответил на несколько вопросов о предстоящих матчах квалификации Лиги конференций.

– Как выглядит команда не по результатам, а по готовности? До первого матча Лиги конференций осталось чуть больше двух недель.

– Конечно, сейчас можно говорить все что угодно, но все покажут первые официальные матчи, насколько «Полесье» готово. Знаю одно, у нас все идет по плану, все в графике.

– Потенциальные соперники «Полесья» сыграют свой первый матч в ближайший четверг. Кто-то из тренерского штаба отправится на разведку?

– В роли разведчика будет Алексей Антонов.

– В противостоянии «Бораца» и «Санта Коломы» фаворит – боснийская команда?

– Думаю, да. Андорра – маленькая страна и ее клубы не достигали хоть каких-то значимых результатов, но в футболе всякое бывает, особенно на такой стадии. Однако у нас в голове в большей степени «Борац», который в прошлом розыгрыше Лиги конференций дошел до 1/8 финала. Это большое достижение для клуба из Боснии и Герцеговины. С этим соперником будет непросто.

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Сергей Кравченко Полесье Житомир Лига конференций Борац Баня-Лука Алексей Антонов Санта-Колома
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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