Самый громкий провал межсезонья: как Нико Вильямс не перешел в Барселону

«Бро, забери меня». Именно так, прямолинейно и прозрачно, вингер «Атлетика» Нико Вильямс в конце прошлого сезона обратился к своему лучшему другу по сборной Испании – вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю. Ямаль при первой же возможности выставлял в своих соцсетях совместные фото с Вильямсом. Без текстовки.

Однако текстовка в данном случае и не нужна вовсе. Все и так было понятно. В нынешнее межсезонье Нико Вильямс обязательно должен был стать игроком «больше, чем клуба».

«Нико на сто пятьдесят процентов игрок «Барселоны». Так в первых числах июля рапортовал один из приближенных к каталонскому гранду журналистов-инсайдеров. И добавлял: ситуация, которая случилась прошлым летом, нынешним летом исключена.

Напомню вкратце, что «Барселона» активно интересовалась Нико Вильямсом еще перед началом прошлого сезона. Сразу по окончании Евро-2024, на котором Вильямс-младший стал чемпионом континента и одним из открытий турнира.

Однако летом 2024-го интерес «Барсы» к молодому полузащитнику «Атлетика» так и остался интересом. «Барселона» испытывала уже традиционные проблемы с регистрацией новичков, а норовистый Нико не захотел впутываться во все эти передряги. И тогда «Барса» переключилась на Дани Ольмо, которому в итоге пришлось пройти не один круг ада, пока он окончательно не стал игроком «блауграны».

Однако, уже фактически по ходу всего минувшего сезона не утихали слухи, подающие как состоявшийся факт трансфер Нико Вильямса в «Барселону» накануне сезона 2025/2026. В подтверждении подлинности слухов предъявлялись не только дружеские отношения Ламаля и Вильямса (да и других игроков «Барсы»), но и заверения самого игрока «Атлетика», который очень горел желанием уйти именно в «Барсу». И уже якобы проинформировал баскский клуб о том, что уйдет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Нико Уильямс

Каталонский клуб тоже был уверен, что контракт на мази. И хотя президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта затаил обиду на Нико за прошлогоднюю оплеуху – дескать, такой молодой, а уже непомерно гордый, – однако ближайшее окружение Лапорты, в том числе и гендир клуба Деку, убедили его в том, что трансфер Вильямса – очень правильная сделка. И в спортивном, и в маркетинговом плане.

Лапорта уступил под натиском аргументов своего окружения. Якобы ратовал за переход и главный тренер команды Ханси Флик. Руководство Ла Лиги в лице Тебаса традиционно было против. Но Лапорта пообещал уладить все шероховатости.

А шероховатости непростые. Дело в том, что «Барселона» до сих пор расхлебывает последствия правления Хосепа Бартомеу. Тот наломал кучу дров, особенно в финансовом секторе. Эти наломанные дрова вылились в итоге в то, что главный каталонский клуб не подпадал под действие знаменитого закона Ла Лиги – «1:1».

Согласно этому закону, каждый клуб Примеры может потратить один миллион евро, если ровно столько же денег ему удастся сэкономить. Экономить он может либо на зарплатах футболистов, либо на исходящих трансферах (в смысле, получать от этого прибыль). Либо на всем вместе «экономить».

Возможно, «Барса» бы вложилась в это правило, но в данный момент очень существенным источником расходов клуба является реконструкция стадиона.

Тем не менее, Лапорта заявил, что «блауграна» готова рефинансировать сорок процентов своего долга по проекту реконструкции «Камп Ноу». Следовательно, теперь «Барса» сумеет проскользнуть между капельками и таки соответствовать условиям этого пресловутого закона.

Более того, по словам Лапорты, «Барса» наконец-то решилась выплатить неустойку за Вильямса (62 миллиона евро) сразу, о чем требовал баскский клуб, а не несколькими платежами в рассрочку, как изначально намеревался каталонский клуб.

***

И вот тут случилось непредвиденное. Переговоры между «Барселоной» и представителями Нико Вильямса, которые уже были на финальной стадии, резко застопорились. И застопорились они из-за позиции 22-летнего полузащитника.

По словам посвященных в эту ситуацию, Нико потребовал от «Барселоны» абсолютных гарантий регистрации на следующий сезон. Еще одним пунктом требований Вильямса якобы была гарантия стартового состава. Оба пункта «Барса» сочла неприемлемыми.

А затем, буквально на следующий день после сообщения о том, что переговоры между двумя клубами зашли в тупик, напомнил о себе глава Ла Лиги Тебас. Он публично сообщил, что «Барселона» до сих пор не соответствует требованиям закона «1:1».

Следствием этого заявления первого лица Примеры стало оперативное заявление «Атлетика». Баскский клуб отрапортовал, что продлил контрактное соглашение с Нико Вильямсом на десять лет. В два раза выросла и сумма отступных за вингера. Правда, повышенная клаусула Вильямса-младшего вступает в силу летом следующего года.

По новому контракту Нико становится самым высокооплачиваемым игроком «Атлетика». По предварительной информации, его годовая зарплата будет порядка десяти миллионов евро. К слову, в «Барсе» ему предлагали около семи миллионов в год.

«Я там, где хочу быть, где мои близкие, где мой дом. Вперед, «Атлетик», – вот так прокомментировал продление сотрудничества с родным клубом Нико Вильямс.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Это отнюдь не значит, что ближайшие десять лет Нико будет играть там, где его дом. Кроме «больше, чем клуба», на него имели виды «Бавария», «Арсенал» и «Челси». Не исключено, что один из этих толстосумов сумеет найти подход и к самому футболисту, и к его клубу, ведь ни с выплатой неустойки (какой бы она не была), ни с регистрацией на новом месте проблем не будет по определению.

Но вот для «Барселоны» эта история уже однозначно завершена. Хотя каталонцы при этом и не пытаются скрыть своего глубокого разочарования и огорчения. Сделали почти все, и даже больше, и тут такой облом.

А единственный в клубе, кто может себе позволить радоваться, это Рафинья. Именно на его позиции – левого вингера – выступает Вильямс-младший. Если бы Нико таки перешел в «Барсу», Флику пришлось бы делать очень непростой выбор. Теперь одной головной болью у наставника действующих чемпионов Испании меньше.

А «Барса» тем временем переключилась на другую цель. Запасную. Луиса Диаса из «Ливерпуля». Удачной охоты вам, неудачники.