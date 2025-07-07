«Ротань не пихал, но жду разбор игры». Кравченко – о дебюте за Полесье

На сборе «Полесья», который проходит в Австрии, в одном из контрольных матчей (австрийский «Хорн»), на поле в составе украинской команды вышел 42-летний Сергей Кравченко. Помощник Руслана Ротаня был призван для того, чтобы дать передохнуть некоторым футболистам основного состава.

Бывший полузащитник сборной Украины поделился своими эмоциями с сайтом Sport.ua, заодно рассказав о подготовке команды к старту в Лиге конференций.

– Сергей, как тренер Кравченко чувствовал себя на поле среди молодых партнеров по команде?

– Чувствовал себя нормально. Правда, я провел на поле около 30 минут. Тем не менее, датчики показали, что я был на уровне (смеется).

– Главный тренер по ходу игры не пихал?

– Не слышал в свою сторону замечаний. Впрочем, у нас впереди разбор этой игры, может, там достанется (смеется).

– Полную игру еще выдержишь?

– Думаю, да. Недавно я играл на аматорском уровне и отыграл там две матча по 90 минут. Я и сейчас поддерживаю форму, правда, не в таком объеме. Дело в том, что по ходу всей карьеры, моей самой сильной стороной была выносливость, и это сейчас помогает. Может, уже не потяну по интенсивности и скорости, но опять же, по выносливости объем выполняю.

– А в общем, как выглядит команда не по результатам, а по готовности? До первого матча Лиги конференций осталось чуть больше двух недель.

– Конечно, сейчас можно говорить все, что угодно, но все покажут первые официальные матчи, насколько «Полесье» готово. Знаю одно, у нас все идет по плану, все в графике.

– Потенциальные соперники «Полесья» сыграют свой первый матч в ближайший четверг. Кто-то из тренерского штаба отправится на разведку?

– В роли разведчика будет Алексей Антонов.

– В противостоянии «Бораца» и «Санта Коломы», фаворит – боснийская команда?

– Думаю, да. Андорра – маленькая страна и ее клубы не добивались хоть каких-то значимых результатов, но в футболе всякое бывает, особенно на такой стадии. Тем не менее, у нас в голове в большей степени «Борац», который в минувшем розыгрыше Лиги конференций дошел до 1/8 финала. Это большое достижение для клуба из Боснии и Герцеговины. С этим соперником будет непросто.