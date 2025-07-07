Джеку стоит спуститься на землю. 5 вариантов нового клуба для Грилиша

Меня искренне удивляют комментарии о карьере Грилиша типа «зря переходил» или «ничего не дал команде». Он действительно мало играет и почти не забивает в течение последних двух сезонов, но в год требла – самый успешный для клуба в истории – был одним из лучших футболистов «горожан». Среди игроков с 300+ минутами тогда был в топ-3 в АПЛ по оценке от Whoscored, лучше – только Холанд и Де Брюйне. В ЛЧ финишировал «лишь» в топ-6 лучших по баллам, но сыграл чуть ли не больше всего минут среди игроков группы атаки и получил среднюю оценку 7.1 при том, что вообще не оформлял голевых действий (0+1). То есть Грилиш в том году был полезен и на этапе подготовки атак, и на этапе их завершения. Даже Гвардиола тогда отмечал весомый вклад Джека в игру команды. Почему-то об этом стали забывать. Грилиш из-за травмы и недостатка дисциплины потерял место в составе и несколько поник, потому что он только недавно был на самой вершине – а теперь нужно спуститься по стеблю и начать с нуля.

Наиболее логичный вариант – уйти. «Ман Сити» обновляется, поэтому Грилиш не получит много минут в сезоне. Футболист уже в списках на продажу. Единственный вопрос: кто купит? Джек точно умеет играть в футбол на топ-уровне и вряд ли решится на смену страны (всю карьеру выступает в Англии), поэтому наиболее вероятные варианты – внутри АПЛ. Попробую назвать все основные.

Фулхэм: место, где заиграет каждый

А вы что думали? Здесь не будет вариантов играть в ЛЧ в первый же год. Потому что Джек – крутой, но только был таким когда-то, сейчас – нет. Его подписание даже в аренду – это определенный риск. Потому что платишь деньги и вынужден ставить недавно топ-футболиста в состав, но гарантий у тебя нет никаких. Однако «Фулхэм» – место, где готовы рисковать. Ведь там есть тренер Силва, который на полставки подрабатывает доброй феей, помогающей обиженным и обездоленным стать счастливыми. Посмотрите сами на состав. Лено выгнали из «Арсенала», потому что не уровень, но здесь он один из лучших в АПЛ. Всем крайним защитникам – Тете, Кастаню и Робинсону – уже по 27+, но именно сейчас они провели едва ли не свой лучший сезон в карьере. Ивоби в сезоне 2024/25 поставил собственный рекорд по гол+пас. Смит-Роу из-за травмы не имел шансов в составе «канониров», однако здесь пригодился. Как и уже скоро 40-летний Виллиан. Сессеньон, Уилсон и Перейра в какой-то момент казались потерянными – оказалось, что нет. Даже Хименес начал забивать после трансфера из «Вулвз».

Контракт Силвы истекает через год, и вряд ли за ним не следят топ-команды. Поэтому у Грилиша будет только сезон на то, чтобы благодаря работе со специалистом вернуться в «большую игру». Но это ровно на сезон больше, чем у него есть сейчас. Будет ли Грилиш звездой «Фулхэма»? Конечно. Ивоби имеет плюс-минус такой же профиль и сияет здесь. Чего же тогда Джек не сможет? Будут генерировать моменты впереди вдвоем. «Фулхэм» не играет в еврокубках, но дела обстоят так, что Грилиш также этого в последнее время не делает, так что разве это большая проблема? В сезоне команда с одним из самых дешевых составов в чемпионате будет бороться максимум за место в еврокубках (скорее не будет), так что давления вообще нет. Проигрыши будут, но побед намечается больше. Джек будет под прожекторами. Еще важный момент: «Фулхэм» пытается играть в атаку и во владение. То есть можно будет большую часть времени работать с круглым, а не против него. Это большой плюс для любого футболиста группы атаки.

Астон Вилла: если заиграл Маркус, заиграет и Джек

Зимой казалось, что Рэшфорд окончательно потерян. Плохая игра, ссоры с главным тренером и нарушение дисциплины – обычно так заканчиваются топ-карьеры. Но на этот раз получилось по-другому. Рэшфорд переехал в Бирмингем – и сразу заиграл. Оформил 9 голевых действий за полгода, хотя играл не всегда из-за травмы, а в какой-то момент так вообще был главным оружием команды в атаке (против «ПСЖ» в ЛЧ, например). То есть «Вилла» дала возможность проблемному футболисту вернуться. Может, готова дать еще одну другому? Джек даже на той же позиции играет. Возможно, ему не хватает резкости для футбола Эмери, однако «Астон Вилли» сейчас имеет мало «мозгов» во время владения мячом – а Грилиш, который последние годы провел в «умной» системе Гвардиолы, частично сможет решить этот вопрос. Клуб из Бирмингема потеряет в скорости и мобильности, но сможет добавить в идеях при владении мячом.

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Сейчас «Виллу» уже воспринимают как топ-команду, поэтому массивные оборонительные блоки кому-то придется взламывать. Очевидно, Грилишу. Он, возможно, не будет забивать много голов, но будет строить игру бирмингемцев. И да, я не забыл: ранее футболист уже выступал в составе «Астон Виллы». Это может быть красивое возвращение: ушел, чтобы выиграть все, сделал это и вернулся домой. Разве не замечательно? Болельщики примут Джека, потому что он рок-звезда – он многим нравится. Фанаты дадут ему дополнительное время на адаптацию и не будут его слишком сильно критиковать сразу. Возможно, Эмери также будет немного добрее. В составе «Астон Виллы» Грилиш сможет сразу выиграть ЛЕ (пожалуй, англичане – главные фавориты турнира) и, если будет выступать круто, уже в следующем году соревноваться в ЛЧ. Если Джек хочет не просто играть в футбол, но и бороться за высшие достижения, то лучшего варианта просто не найти.

Лидс: быть главным героем

Это же уже было! Когда Грилиш играл за «Астон Виллу» в АПЛ, то та боролась исключительно за сохранение прописки. Именно в такой команде Джек поднял свой ценник до 100 миллионов и «продал» себя в «Манчестер Сити». Что ж, есть возможность повторить тот опыт. За последние 2 года в АПЛ заходили 6 разных клубов-новичков – и все вылетели по итогам первого же сезона. То есть сохранить прописку в дивизионе – задача со звездочкой. Но «Лидс» готов на все, чтобы стать первым за 3 года, кому удастся это сделать. Боссы уже сказали, что потратят все до последней копейки ради цели. Уже как год «Ред Булл» владеет частью акций команды, и результат – повышение в классе с первой же попытки. Для РБ важно иметь представительство в главной лиге мира, потому что если даже «Зальцбург», который играет в чемпионате Австрии, зарабатывает много денег благодаря топ-скаутингу и продажам, то страшно даже представить, сколько можно получить, если подсвечивать футболистов в АПЛ...

Вопрос денег не стоит, поэтому Грилишу отвалят хорошую зарплату, если для него это важно. Тренер – Даниэль Фарке, который дважды проваливался в АПЛ с «Норвичем», но дважды запоминался футболом в атаке. В какой-то момент даже говорили, что это возможная замена Клоппу в «Ливерпуле». Фарке – негибкий, он будет просить своих исполнителей играть в футбол «Ман Сити» и «Арсенала» без соответствующих личных навыков. На уровне ЧШ такое работает, на уровне АПЛ без состава – нет. Но что, если приедет Грилиш? Он умеет играть коротко и знает, как, кого и когда прессинговать. Фарке хочет футбол во владение – он получит футболиста, который умеет играть и играл в такой несколько лет подряд. Для Грилиша вариант с «Лидсом» – несколько рискованный, ведь плохой сезон и вылет в ЧШ могут окончательно похоронить его карьеру на топ-уровне, однако нигде больше он не будет единоличной главной звездой. В РБ он будет лучшим, а футбол тренера подчеркнет его сильные стороны.

Вест Хэм: волшебник для Поттера

В «Брайтоне» Поттер запомнился лично мне тем, что успешно работал со многими разными футболистами. Он круто подстраивается под исполнителей. Например, хочет играть в позиционный футбол с коротким пасом – но «Брайтон» регулярно создавал моменты после длинных забросов за спины защитников. На одном фланге у него в последний год с «чайками» играл футболист-электричка Лэмпти, на другом – сдержанный Кукурелья. В центральной оси был прямолинейный Данк, а еще – креативный Макалистер. И таких примеров много. Единственное: тренеру нравились техничные исполнители. Поэтому в центре поля был более полезен с мячом, чем без него Грос, впереди – Троссард. Ну и все эти Биссума, Макалистер, Кайседо – это точно не типичные «шестерки», которые только останавливают атаки. Идеальный футболист Поттера – тот, кто умеет принять круглый и отдать пас. Пожалуй, и все. Можешь это? Тогда подходишь.

В предыдущих вариантах Грилиш получал возможность быть на первых страницах газет, но кто сказал, что для него это важно? Может, Джек хочет просто спокойно играть в футбол – так, чтобы о нем не писали лишний раз. Ну что ж, тогда «Вест Хэм» – топ-вариант. Здесь есть и другие претенденты на статус главной звезды в атаке, поэтому Джек будет просто сильным исполнителем, а не надеждой всех болельщиков. От него не будет зависеть результат каждую неделю. Он сможет просто выходить на поле, играть, забивать и отдавать ассисты. Будет эффективен – это заметят, не будет – ну и ладно, все равно партнеры подстрахуют, да и матчи «Вест Хэма» смотрятся не очень хорошо. Вариант с переходом в состав «молотков» – так сказать, спокойный. Кстати, если все пойдет хорошо, то можно даже за еврокубковые позиции побороться, потому что клуб имеет деньги и регулярно оформляет неплохие трансферы. Здесь ресурс точно не хуже, чем был у Поттера в «Брайтоне». Так что турнирная мотивация будет.

Манчестер Юнайтед: от любви к ненависти

Как воспримут такой переход фанаты «Манчестер Сити»? Плохо. И что? Наверное, вы заметили: в последние годы среди топ-футболистов никто не переходит из одной команды-соперницы в другую. Нет таких примеров. Потому что никто не готов рисковать. Есть вероятность, что исполнителя, который примет такое решение, не полюбят на новом месте – и возненавидят на старом. Волна хейта гарантирована, от негатива не спрячешься. Но Грилиш – рок-звезда, как я и писал ранее. Он не только футболист, но еще и шоумен. Будет ли вести дела «Ман Сити» с «МЮ»? Конечно, потому что продать исполнителя хочет прежде всего, а кому – это не так важно. Будет ли заинтересован Грилиш? Да, потому что это единственный вариант с переходом в гранд для него. Не путать с топ-клубом. «МЮ» сейчас не топ, но из-за предыдущих заслуг – все еще гранд и все еще большая команда. Если Грилиш хочет много внимания и выступать в составе коллектива, за который болеет весь мир, то этот вариант – лучший.

Нужен ли Джек «МЮ»? Конечно же. Аморим хочет играть в схеме с двумя «десятками»? Хорошо, Грилиш будет той, что левее. Португальского тренера выбрали главным не в последнюю очередь потому, что тот поставил качественную позиционную игру в «Спортинге». В Манчестере будут требовать того же, но сделать это сразу невозможно. Поэтому первый летний трансфер команды – Кунья, который может сам создать себе момент и сам забить. Потому что «МЮ» не имеет структуры, так что самые ценные для него сейчас – творцы. Поэтому Грилиш по сравнению с простым как двери Гарначо – элитный выбор. Именно то, что нужно Амориму. В матче, где в атаке ничего не будет получаться, как это было, например, против «Тоттенхэма» в финале ЛЕ, именно такие как Кунья и Грилиш могут помочь, спасти, сделать разницу. До трансфера бразильца таким был только Фернандеш, пожалуй. Теперь футболистов такого профиля в клубе уже 2. Говорят, подъедет и Мбемо. Грилиш также вписался бы. И о нем бы все говорили. Как и всегда.