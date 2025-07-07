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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 12:57 |
949
0

Президент Металлиста 1925 ответил, продает ли клуб Калюжного

Владимир Носов намекнул, что Иван остается в команде

07 июля 2025, 12:57 |
949
0
Президент Металлиста 1925 ответил, продает ли клуб Калюжного
УАФ. Иван Калюжный

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал, действительно ли его клуб ведет переговоры о продаже нового полузащитника команды Ивана Калюжного:

«Можно включить трансляцию нашего недавнего товарищеского матча против «Панатинаикоса», просто посмотреть несколько секунд с того момента, как команды выходят на футбольное поле – и этого будет вполне достаточно, чтобы к этой теме не возвращаться».

Ранее Владимир Носов двумя словами отреагировал на слухи о переговорах с итальянским тренером Стефано Пиоли.

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Владимир Носов Иван Калюжный трансферы трансферы УПЛ Металлист 1925
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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