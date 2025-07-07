Президент Металлиста 1925 ответил, продает ли клуб Калюжного
Владимир Носов намекнул, что Иван остается в команде
Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал, действительно ли его клуб ведет переговоры о продаже нового полузащитника команды Ивана Калюжного:
«Можно включить трансляцию нашего недавнего товарищеского матча против «Панатинаикоса», просто посмотреть несколько секунд с того момента, как команды выходят на футбольное поле – и этого будет вполне достаточно, чтобы к этой теме не возвращаться».
Ранее Владимир Носов двумя словами отреагировал на слухи о переговорах с итальянским тренером Стефано Пиоли.
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