Президент Металлиста 1925 ответил, продает ли клуб Калюжного

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал, действительно ли его клуб ведет переговоры о продаже нового полузащитника команды Ивана Калюжного:

«Можно включить трансляцию нашего недавнего товарищеского матча против «Панатинаикоса», просто посмотреть несколько секунд с того момента, как команды выходят на футбольное поле – и этого будет вполне достаточно, чтобы к этой теме не возвращаться».

Ранее Владимир Носов двумя словами отреагировал на слухи о переговорах с итальянским тренером Стефано Пиоли.