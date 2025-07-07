Носов двумя словами отреагировал на слухи о переговорах с Пиоли
Президент «Металлиста 1925» отказался от комментариев
Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов отреагировал на слухи о том, что его клуб вел переговоры с итальянским тренером Стефано Пиоли:
«Без комментариев».
Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» под руководством уже уволенного Патрика ван Леувена завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках под руководством Александра Чижова «Металлист 1925» дважды обыграл «Левый Берег» и вышел в УПЛ. Новым главным тренером команды стал Младен Бартулович.
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