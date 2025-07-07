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  4. Носов двумя словами отреагировал на слухи о переговорах с Пиоли
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 11:46 |
561
0

Носов двумя словами отреагировал на слухи о переговорах с Пиоли

Президент «Металлиста 1925» отказался от комментариев

07 июля 2025, 11:46 |
561
0
Носов двумя словами отреагировал на слухи о переговорах с Пиоли
ФК Металлист 1925. Владимир Носов

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов отреагировал на слухи о том, что его клуб вел переговоры с итальянским тренером Стефано Пиоли:

«Без комментариев».

Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» под руководством уже уволенного Патрика ван Леувена завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках под руководством Александра Чижова «Металлист 1925» дважды обыграл «Левый Берег» и вышел в УПЛ. Новым главным тренером команды стал Младен Бартулович.

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чемпионат Украины по футболу назначение тренера Стефано Пиоли Металлист 1925 Владимир Носов Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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