Носов двумя словами отреагировал на слухи о переговорах с Пиоли

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов отреагировал на слухи о том, что его клуб вел переговоры с итальянским тренером Стефано Пиоли:

«Без комментариев».

Сезон Первой лиги 2024/25 «Металлист 1925» под руководством уже уволенного Патрика ван Леувена завершил на 3-м месте в чемпионской группе, набрав 36 очков в 22 матчах. В стыковых поединках под руководством Александра Чижова «Металлист 1925» дважды обыграл «Левый Берег» и вышел в УПЛ. Новым главным тренером команды стал Младен Бартулович.