9 июля состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором сойдутся мадридский «Реал» и французский ПСЖ. Команды сыграют в 22:00 по киевскому времени.

В Испании сообщили, что вечному конкуренту «сливочных» – «Барселоне» – выгодно поражение парижского коллектива. Дело в том, что главными претендентами на Золотой мяч являются вингер каталонского клуба Ламин Ямаль и представитель ПСЖ Усман Дембеле.

«По иронии судьбы, извечные соперники «Барселоны» – футболисты «Реала» – могут в итоге оказать Ямалю самую большую услугу из всех возможных. Если Мадрид сумеет выбить ПСЖ в полуфинале, шансы Дембеле на победу в Золотом мяче сильно пострадают.

Это связано с тем, что если ПСЖ выиграет клубный чемпионат мира, Усман завершит сезон с пятью трофеями (Кубок Франции, Лига 1, Суперкубок Франции, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира), что сделает его вероятным обладателем награды.

Но победа «Реала» над ПСЖ сохранила бы гонку за престижную награду открытой и дала бы Ламину новую надежду», – сообщили в Испании.