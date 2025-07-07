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  4. Барселона надеется, что Реал победит ПСЖ в полуфинале клубного чемпионата
Клубный чемпионат мира
07 июля 2025, 11:42 |
1491
0

Барселона надеется, что Реал победит ПСЖ в полуфинале клубного чемпионата

Все дело в борьбе между Ламином Ямалем и Усманом Дембеле за Золотой мяч

07 июля 2025, 11:42 |
1491
0
Барселона надеется, что Реал победит ПСЖ в полуфинале клубного чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

9 июля состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором сойдутся мадридский «Реал» и французский ПСЖ. Команды сыграют в 22:00 по киевскому времени.

В Испании сообщили, что вечному конкуренту «сливочных» – «Барселоне» – выгодно поражение парижского коллектива. Дело в том, что главными претендентами на Золотой мяч являются вингер каталонского клуба Ламин Ямаль и представитель ПСЖ Усман Дембеле.

«По иронии судьбы, извечные соперники «Барселоны» – футболисты «Реала» – могут в итоге оказать Ямалю самую большую услугу из всех возможных. Если Мадрид сумеет выбить ПСЖ в полуфинале, шансы Дембеле на победу в Золотом мяче сильно пострадают.

Это связано с тем, что если ПСЖ выиграет клубный чемпионат мира, Усман завершит сезон с пятью трофеями (Кубок Франции, Лига 1, Суперкубок Франции, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира), что сделает его вероятным обладателем награды.

Но победа «Реала» над ПСЖ сохранила бы гонку за престижную награду открытой и дала бы Ламину новую надежду», – сообщили в Испании.

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клубный чемпионат мира по футболу Барселона Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Ламин Ямаль Усман Дембеле Золотой мяч
Николай Титюк Источник: Barca Universal
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