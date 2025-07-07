Что решит Гасперини? Довбик может потерять место в стартовом составе Ромы

13 июля итальянская «Рома» начнет подготовку к новому сезону под руководством нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Тренерский штаб римского коллектива планирует собрать футболистов на тренировочной базе в Тригории, после чего провести первые занятия и ближе познакомиться с подопечными.

По информации итальянской прессы, новый наставник пока не определился с игроками, которые займут место в стартовом составе в сезоне 2025/26. Гасперини намерен в первую очередь тщательно изучить сильные стороны форвардов и вингеров, после чего прнять окончательное решение.

Сообщается, что особое внимание будет уделено представителю сборной Украины Артему Довбику. Джан Пьеро очень ценит сильных нападающих и ждет качественного рывка от украинского футболиста. Если он не сможет впечатлить тренера, то потеряет место в стартовом составе.

Кроме того, Гасперини намерен внимательно изучить игру и других футболистов атаки – Пауло Дибалы, Стефана Эль-Шаарави и Томмазо Бальданци.

В прошлом сезоне Довбик провел 32 матча в чемпионате, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Контракт 28-летнего украинца истекает в июне 2029 года.