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  4. Что решит Гасперини? Довбик может потерять место в стартовом составе Ромы
Италия
07 июля 2025, 11:01 |
279
0

Что решит Гасперини? Довбик может потерять место в стартовом составе Ромы

Наставник римского клуба планирует тщательно изучить игру 28-летнего украинского форварда

07 июля 2025, 11:01 |
279
0
Что решит Гасперини? Довбик может потерять место в стартовом составе Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

13 июля итальянская «Рома» начнет подготовку к новому сезону под руководством нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Тренерский штаб римского коллектива планирует собрать футболистов на тренировочной базе в Тригории, после чего провести первые занятия и ближе познакомиться с подопечными.

По информации итальянской прессы, новый наставник пока не определился с игроками, которые займут место в стартовом составе в сезоне 2025/26. Гасперини намерен в первую очередь тщательно изучить сильные стороны форвардов и вингеров, после чего прнять окончательное решение.

Сообщается, что особое внимание будет уделено представителю сборной Украины Артему Довбику. Джан Пьеро очень ценит сильных нападающих и ждет качественного рывка от украинского футболиста. Если он не сможет впечатлить тренера, то потеряет место в стартовом составе.

Кроме того, Гасперини намерен внимательно изучить игру и других футболистов атаки – Пауло Дибалы, Стефана Эль-Шаарави и Томмазо Бальданци.

В прошлом сезоне Довбик провел 32 матча в чемпионате, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Контракт 28-летнего украинца истекает в июне 2029 года.

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Расклад пока следующий: Довбик остается в Роме
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Пауло Дибала Томмазо Бальданци Стефан Эль-Шаарави Джан Пьеро Гасперини
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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