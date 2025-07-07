Тони КРООС: «Он всегда был особенным игроком, но физически он уже не тот»

Бывший полузащитник национальной сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об опытном хорватском хавбеке «сливочных» Луке Модриче:

«Он всегда был особенным игроком. Он никогда не потеряет своего качества. Очевидно, что физически он уже не тот, но он продолжает вносить свой вклад и наслаждаться игрой не только на поле, но и за его пределами. Он никогда не потеряет ту ногу, которую имеет.

Я не хотел соглашаться на ту роль, которую Модрич сейчас имеет в «Реале». Есть те, кто соглашается на другую роль в команде. Если они продолжают наслаждаться футболом, прекрасно. Молодцы».

Ранее Массимилиано Аллегри подтвердил переход Луки Модрича в «Милан».