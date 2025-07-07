Мадридский Реал не знает, что делать с сенсационным форвардом

Талантливый форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия может покинуть королевский клуба во время летнего трансферного окна.

По информации испанской прессы, тренерский штаб «сливочных» во главе с Хаби Алонсо пока не определился, что делать с 21-летним футболистом, который сверкает на клубном чемпионате мира.

Гонсало успешно заменил травмированного Килиана Мбаппе в центре атаки и за пять матчей записал на свой счет пять результативных действий (4+1). Гарсия намерен играть в стартовом составе в новом сезоне, но испанский наставник не готов отправлять Мбаппе на скамейку запасных.

Алонсо может использовать 21-летнего форварда в качестве игрока ротации, но пока неизвестно, понравится ли такая идея молодому исполнителю.

С другой стороны, в услугах Гарсии заинтересованы около десяти команд из Англии, Испании и Италии. После успешного выступления на турнире в США, испанец обратил на себя внимание многих грандов в Европе.

В Испании сообщили, что клуб пока не определился с будущим Гонсало. Тренерский штаб «сливочных» склоняется к тому, чтобы не продавать футболиста, но Хаби Алонсо понимает, что игрок нуждается в регулярной практике. Окончательное решение будет принято после клубного чемпионата мира.