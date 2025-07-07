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Испания
07 июля 2025, 10:47 |
1542
0

Мадридский Реал не знает, что делать с сенсационным форвардом

Гонсало Гарсия намерен играть в стартовом составе и получать регулярную практику

07 июля 2025, 10:47 |
1542
0
Мадридский Реал не знает, что делать с сенсационным форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

Талантливый форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия может покинуть королевский клуба во время летнего трансферного окна.

По информации испанской прессы, тренерский штаб «сливочных» во главе с Хаби Алонсо пока не определился, что делать с 21-летним футболистом, который сверкает на клубном чемпионате мира.

Гонсало успешно заменил травмированного Килиана Мбаппе в центре атаки и за пять матчей записал на свой счет пять результативных действий (4+1). Гарсия намерен играть в стартовом составе в новом сезоне, но испанский наставник не готов отправлять Мбаппе на скамейку запасных.

Алонсо может использовать 21-летнего форварда в качестве игрока ротации, но пока неизвестно, понравится ли такая идея молодому исполнителю.

С другой стороны, в услугах Гарсии заинтересованы около десяти команд из Англии, Испании и Италии. После успешного выступления на турнире в США, испанец обратил на себя внимание многих грандов в Европе.

В Испании сообщили, что клуб пока не определился с будущим Гонсало. Тренерский штаб «сливочных» склоняется к тому, чтобы не продавать футболиста, но Хаби Алонсо понимает, что игрок нуждается в регулярной практике. Окончательное решение будет принято после клубного чемпионата мира.

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Реал Мадрид Гонсало Гарсия Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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