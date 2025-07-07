Л. Киченок / Перес – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2025
7 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде Уимблдонского турнира 2025.
В 1/8 финала украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) поборются против десятого сеяного тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Поединок состоится вторым запуском на корте №14 после парного юниорского матча у парней.
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Это будет вторая встреча дуэтов. Счет 1:0 в пользу Людмилы и Эллен.
Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против первых сеяных Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.
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