ФОТО. Американские каникулы Забарных: украинцы в восторге от пары
Илья и Ангелина Забарные показали свои американские каникулы
Ангелина Забарная опубликовала стильные фото из поездки в Нью-Йорк с защитником сборной Украины и «Борнмута» Ильей Забарным.
Пара позировала на фоне знаковых мест — Статуи Свободы, Бруклинского моста и улиц Манхэттена.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи соцсетей отметили гармонию и счастье влюблённых на каждом снимке.
«Вы невероятные», «Какие вы классные», «Я не вижу красоты города, потому что вы своей красотой затмили все», – такими восторженными комментариями наградили одну из самых красивых пар в украинском футболе.
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