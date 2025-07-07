ФОТО. Американские каникулы Забарных: украинцы в восторге от пары

Ангелина Забарная опубликовала стильные фото из поездки в Нью-Йорк с защитником сборной Украины и «Борнмута» Ильей Забарным.

Пара позировала на фоне знаковых мест — Статуи Свободы, Бруклинского моста и улиц Манхэттена.

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Пользователи соцсетей отметили гармонию и счастье влюблённых на каждом снимке.

«Вы невероятные», «Какие вы классные», «Я не вижу красоты города, потому что вы своей красотой затмили все», – такими восторженными комментариями наградили одну из самых красивых пар в украинском футболе.