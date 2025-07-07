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  4. Расписание матчей украинских теннисистов на Уимблдоне-2025 на 7 июля
Уимблдон
07 июля 2025, 04:27 |
110
0

Расписание матчей украинских теннисистов на Уимблдоне-2025 на 7 июля

В понедельник на мейджоре в Лондоне выступят Людмила Киченок и Никита Белозерцев

07 июля 2025, 04:27 |
110
0
Расписание матчей украинских теннисистов на Уимблдоне-2025 на 7 июля
Instagram. Людмила Киченок и Эллен Перес

7 июля на Уимблдоне-2025 пройдут матчи 1/8 финала в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжатся поединки 1/8 финала в парных разрядах и игры на юниорском турнире.

В понедельник из представителей Украины сыграют Людмила Киченок и Никита Белозерцев.

Расписание матчей украинских теннисистов на Уимблдоне-2025 на 7 июля

Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №14. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Людмила Киченок / Эллен Перес [7] – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [10]

Уимблдон-2025. Юниоры. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №4. 4-й запуск (не ранее 17:30)

Никита Белозерцев / Тило Берманн – Мец Роттгерин / Гидде Шонмакерс

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Определены две четвертьфинальные пары Уимблдона-2025 у мужчин
Стала известна половина участниц 1/4 финала Уимблдона-2025
Уимблдон-2025 расписание Людмила Киченок Никита Белозерцев Эллен Перес Тимеа Бабош Луиза Стефани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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