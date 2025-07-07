Расписание матчей украинских теннисистов на Уимблдоне-2025 на 7 июля
В понедельник на мейджоре в Лондоне выступят Людмила Киченок и Никита Белозерцев
7 июля на Уимблдоне-2025 пройдут матчи 1/8 финала в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжатся поединки 1/8 финала в парных разрядах и игры на юниорском турнире.
В понедельник из представителей Украины сыграют Людмила Киченок и Никита Белозерцев.
Расписание матчей украинских теннисистов на Уимблдоне-2025 на 7 июля
Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №14. 2-й запуск (не ранее 14:30)
Людмила Киченок / Эллен Перес [7] – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [10]
Уимблдон-2025. Юниоры. Парный разряд, 1/16 финала
Корт №4. 4-й запуск (не ранее 17:30)
Никита Белозерцев / Тило Берманн – Мец Роттгерин / Гидде Шонмакерс
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