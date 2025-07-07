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07 июля 2025, 03:03 |
105
0

ФОТО. Футболист УПЛ страстно целует свою возлюбленную. Кадры со свадьбы

Александр Драмбаев сыграл красивую свадьбу

07 июля 2025, 03:03 |
105
0
ФОТО. Футболист УПЛ страстно целует свою возлюбленную. Кадры со свадьбы
Instagram. Александр и Александра Драмбаевы

Александра, возлюбленная защитника ЛНЗ Александра Драмбаева, поделилась романтичным фото со свадебного вечера.

На снимке пара нежно целуется среди родных и друзей с бенгальскими огнями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кадры передают атмосферу праздника и искренние эмоции.

«Лучшие!», – пишут молодоженам в комментариях.

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фото lifestyle свадьба ЛНЗ Черкассы Александр Драмбаев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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