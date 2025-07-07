ФОТО. Футболист УПЛ страстно целует свою возлюбленную. Кадры со свадьбы

Александра, возлюбленная защитника ЛНЗ Александра Драмбаева, поделилась романтичным фото со свадебного вечера.

На снимке пара нежно целуется среди родных и друзей с бенгальскими огнями.

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Кадры передают атмосферу праздника и искренние эмоции.

«Лучшие!», – пишут молодоженам в комментариях.