Другие новости07 июля 2025, 03:03 |
105
0
ФОТО. Футболист УПЛ страстно целует свою возлюбленную. Кадры со свадьбы
Александр Драмбаев сыграл красивую свадьбу
07 июля 2025, 03:03 |
105
0
Александра, возлюбленная защитника ЛНЗ Александра Драмбаева, поделилась романтичным фото со свадебного вечера.
На снимке пара нежно целуется среди родных и друзей с бенгальскими огнями.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кадры передают атмосферу праздника и искренние эмоции.
«Лучшие!», – пишут молодоженам в комментариях.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июля 2025, 08:31 7
Виталий Буяльский рассказал, что вингер также претендовал на капитанскую повязку
Теннис | 06 июля 2025, 19:56 4
Никита Белозерцев переиграл Амира Омарханова в двух сетах в 1/32 финала мейджора
Бокс | 06.07.2025, 08:52
Футбол | 06.07.2025, 06:30
Футбол | 07.07.2025, 02:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2025, 09:10 14
05.07.2025, 11:27
05.07.2025, 08:57 9
05.07.2025, 20:03 4
Волейбол
05.07.2025, 21:52 8
05.07.2025, 19:47 4
05.07.2025, 05:34