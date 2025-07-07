Беллингем строит два особняка в элитной деревне с повышенной преступностью
Джуд Беллингем побеспокоился и о родителях
Джуд Беллингем строит роскошный дом с барбершопом и залом трофеев — но в элитной деревне растёт преступность.
Звезда «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем строит два особняка в элитной деревне Барт-Грин недалеко от Бирмингема: один — для себя, второй — для родителей.
Новый дом будет включать кинозал, бассейн, сауну, тренажерный зал, выставочную зону с трофеями и барбершоп. Общая стоимость — около £7 млн.
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По соседству живут футболисты АПЛ: Уоткинс, Кэш, Грилиш. Но местные жители обеспокоены ростом преступности: «Каждую неделю — новое ограбление». Один из соседей усилил охрану и завёл двух ротвейлеров.
Тем не менее, игроки пользуются популярностью. Они регулярно появляются в ресторанах деревни, ведут себя просто, общаются с фанатами и остаются вежливыми звездами без пафоса.
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