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07 июля 2025, 02:06 |
293
0

ФОТО. Как прошли похороны Диогу Жота: мир попрощался с футболистом

Прощание с Диогу Жотой прошло в душераздирающей атмосфере

07 июля 2025, 02:06 |
293
0
ФОТО. Как прошли похороны Диогу Жота: мир попрощался с футболистом
The Sun. Ван Дейк и Робертсон на похоронах Диогу Жоты и Андре Силвы

Футбольный мир объединился в трауре по Диего Жоте и его брату Андре: от Португалии до Ливерпуля.

Нападающий «Ливерпуля» Диего Жота был предан земле после душераздирающей церемонии прощания, на которой присутствовали его семья, друзья и партнёры по различным командам.

Похорон прошел в родном городе братьев — Гондомар.

Одновременно в Ливерпуле, за тысячу миль оттуда, на «Энфилде» болельщики несли цветы и отдавали дань уважения.

Флаги на стадионе были приспущены, клубные магазины, музеи та экскурсии закрыты до понедельника, сотрудникам предоставлена психологическая поддержка.

Ранним утром родственники и друзья начали собираться в церкви Гондомара — той самой, где Жота венчался со своей возлюбленной Рут Кардозу всего 13 дней назад.

У Жоты осталось трое детей: Диниш (4), Дуарте (2) и семимесячная Мафальда. Они не присутствовали на службе, но её присвятили именно им.
Органист и солист, выступавшие на свадьбе Жоты, исполнили ту же музыку на панихиде.

Епископ Порту, Дон Мануэл Линда, обратился к детям: «Дорогие Диниш, Дуарте и Мафальда, вы не знаете, кто я, и я вас тоже не знаю лично. Но я знаю, что сейчас вы страдаете — или, возможно, ещё нет, потому что не до конца осознаёте масштаб трагедии. Позже вы всё поймёте, и это будет ужасно, но я буду много молиться за вас. Рут убита горем, так же как и ваши бабушка с дедушкой — Изабел и Жоаким — и вся семья. Когда перед нами не один гроб, а два — и оба с братьями — не существует слов».

После службы к прессе вышел главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес: «Для Португалии крайне важно показать, что мы едины. Их дух останется с нами навсегда. Спасибо всем за слова поддержки и за все послания, которые приходили со всего мира. Сегодня мы — одна футбольная семья».

Почти весь состав «Ливерпуля» прибыл на церемонию вместе с ван Дейком и Робертсоном, держа венки с номерами 20 и 30. К ним присоединились Джо Гомес, Дарвин Нуньес, Алексис Мак Аллистер, Ибрагима Конате, Ватару Эндо, Кертис Джонс, а также бывшие партнёры Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон. Главный тренер Арне Слот был среди них.

«Ливерпуль» отложил старт предсезонной подготовки — клуб и команда пребывают в трауре. Служба была приватной, но снаружи церкви транслировалась аудиозапись, а после церемонии гроб с телом Жоты встречали аплодисментами под ярким солнцем.

Диего Жота и его брат Андре, выступавший за клуб второго португальского дивизиона «Пенафиел», погибли, когда у Lamborghini Huracan стоимостью £210 000, предположительно, взорвалось колесо и автомобиль потерял управление на трассе A52 в испанской провинции Самора.

Братья направлялись в портовый город Сантандер, откуда собирались переправиться паромом в Великобританию. Самолётом лететь Жоте не рекомендовали после недавней операции на легких.

Среди присутствующих также были: Ренату Вейга («Челси»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), экс-игрок «Ливерпуля» Фабиньо, президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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