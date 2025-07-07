ФОТО. Уэйн Руни получил огромный контракт от BBC. Цифры впечатляют

Уэйн Руни стал новым экспертом Match of the Day и заключил контракт с BBC на £800 000. Он и его жена Колин становятся влиятельной парой британского телевидения.

39-летний экс-форвард сборной Англии подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления, став постоянным участником программы Match of the Day. Также он будет работать на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Уэйн присоединится к ведущим Келли Кейтс, Марку Чапману и Габби Логан после ухода Гари Линекера. Руководство BBC считает его харизматичным, остроумным и отлично разбирающимся в футболе.

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В марте его жена Колин подписала контракт с Disney на £10 млн — пара снимется в документальном фильме вместе с четырьмя сыновьями.

Источник BBC отметил: «Руни отлично проявил себя в эфире. Его приняли зрители, он легко работает с командой и станет ключевой фигурой в трансляциях ЧМ-2026».

После завершения карьеры игрока в 2021 году Руни тренировал «Дерби Каунті», «DC United» и «Бирмингем». Последний клуб — «Плимут Аргайл» — он покинул по соглашению сторон в декабре.

BBC планирует развивать бренд Match of the Day в цифровом пространстве. Аудитория программы остаётся стабильной — 3,5 млн на выпуск и до 33 млн зрителей за сезон.