ФОТО. Где отдыхает жена Артема Федецкого. Полный люкс и лакшери

Юлия Федецкая, жена бывшего игрока сборной Украины Артёма Федецкого, поразила подписчиков своим отдыхом в Emily Resort.

На фото она позирует в стильных образах у бассейна и в SPA-зоне курорта.

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Emily Resort — это пятизвёздочный комплекс с озером, SPA, фитнесом и панорамными бассейнами. Стоимость проживания в люксовом номере — от 327 до 378 долларов за ночь.

Публикации Юлии вызвали активный отклик в соцсетях — стиль, локация и атмосфера отдыха впечатлили подписчиков.