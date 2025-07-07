ФОТО. Где отдыхает жена Артема Федецкого. Полный люкс и лакшери
Юлия Федецкая насладилась отдыхом в Emily Resort
Юлия Федецкая, жена бывшего игрока сборной Украины Артёма Федецкого, поразила подписчиков своим отдыхом в Emily Resort.
На фото она позирует в стильных образах у бассейна и в SPA-зоне курорта.
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Emily Resort — это пятизвёздочный комплекс с озером, SPA, фитнесом и панорамными бассейнами. Стоимость проживания в люксовом номере — от 327 до 378 долларов за ночь.
Публикации Юлии вызвали активный отклик в соцсетях — стиль, локация и атмосфера отдыха впечатлили подписчиков.
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