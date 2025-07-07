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07 июля 2025, 00:58 | Обновлено 07 июля 2025, 01:10
230
0

ФОТО. Роскошный презент Судакова жене. Она – беременна

Георгий Судаков признается жене в любви

07 июля 2025, 00:58 | Обновлено 07 июля 2025, 01:10
230
0
ФОТО. Роскошный презент Судакова жене. Она – беременна
Instagram. Георгий и Елизавета Судаковы

Елизавета Судакова, жена полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, очаровала сеть романтичными фото.

На снимках она позирует с большим букетом белых пионов и подписью: «Папа балует своих девочек».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики отметили её нежность, женственность и счастливый образ в комментариях.

Напомним, что Елизавета беременна и пара ожидает пополнение в семье.

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фото Георгий Судаков Елизавета Судакова lifestyle Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу беременность
Максим Лапченко Источник: Instagram
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