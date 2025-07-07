Елизавета Судакова, жена полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, очаровала сеть романтичными фото.

На снимках она позирует с большим букетом белых пионов и подписью: «Папа балует своих девочек».

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Подписчики отметили её нежность, женственность и счастливый образ в комментариях.

Напомним, что Елизавета беременна и пара ожидает пополнение в семье.