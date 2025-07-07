Другие новости07 июля 2025, 00:58 | Обновлено 07 июля 2025, 01:10
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ФОТО. Роскошный презент Судакова жене. Она – беременна
Георгий Судаков признается жене в любви
07 июля 2025, 00:58 | Обновлено 07 июля 2025, 01:10
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Елизавета Судакова, жена полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, очаровала сеть романтичными фото.
На снимках она позирует с большим букетом белых пионов и подписью: «Папа балует своих девочек».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Подписчики отметили её нежность, женственность и счастливый образ в комментариях.
Напомним, что Елизавета беременна и пара ожидает пополнение в семье.
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